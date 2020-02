Vídeo | El gesto de los jugadores de este equipo sevillano que ha emocionado a todos

Obviamente, esta tarde no estaba convocado con su equipo ante el Portacoeli. Incluso, se había planteado no ir a ver el partido para no pasarlo mal en la grada sin poder correr por el césped y ayudar a los demás, pero, no sin ciertos engaños, sus padres le han convencido, y cuando se ha sentado en la grada estaban a punto de salir sus compañeros al césped. Cuando se han reunido en el centro del campo, estaba claro que algo iba a pasar. “Mejórate pronto, porque el fútbol espera por ti. Ánimo, Fran”. Es el texto de la pancarta que han lucido en homenaje a su compañero de baja médica.

No ha sido algo improvisado. Sus padres, entrenador y directivos se han confabulado durante la semana para que él no notase nada raro. Han preparado la pancarta a sus espaldas, han disimulado y la sorpresa ha sido un éxito.

Ahora, queda pasar la recuperación lo mejor posible, disfrutar en casa de los partidos y aguardar tranquilamente a que la cicatriz se cierre y la camiseta con el 11 vuelva a ser enfundada cuanto antes. Si puede ser, por cierto, dos partidos a la vez en distintas pantallas, e incluso tres, y si puede ser, al mismo tiempo jugar con la Play con los amigos. Si se trata de recuperarse haciendo lo que gusta, Fran predica con el ejemplo.

Lo suyo con el esférico es pasión. De hecho, cuando esta semana acudió a visitar a sus compañeros en el entrenamiento, se atrevió a rozar el balón con el pie, lo gustito para sentir el cuero. Si no pasa nada, a mediados de marzo volverá a golpearlo con fuerza, como debe ser.