Y al tercer año, El Rocío Chico reúne a 250.000 personas

El llamado Rocío Chico vuelve a la Aldea después de tres años, pues no se celebraba en El Rocío desde 2019. Por culpa de la pandemia, la fiesta se había venido celebrando, con medidas restrictivas, en la parroquia de la Asunción de Almonte –donde ya se encontraba la Virgen- tanto en 2020 como en 2021. Aunque en esta ocasión la fiesta no cae estrictamente en fin de semana, la Hermandad Matriz de Almonte espera, como es habitual, unas 250.000 personas durante estos días. Su presidente, Santiago Padilla , asegura que “vivimos un Rocío chico que nos devuelve por fin a la normalidad”. “Ahora vivimos la novedad y la alegría de volver a ese encuentro con la Virgen que es una acción de gracias que repetimos recordando a nuestros antepasados y aquel episodio de resistencia que vivió el pueblo en 1810 y también tantos otros momentos y circunstancias en que la Virgen actúa como remediadora”.

La Hermandad Matriz ha señalado, por otro lado, que la nómina de hermanos sigue creciendo. Mañana, de hecho, a las 19.30 horas, está previsto el acto de juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

El dispositivo de seguridad para estos días estará operativo hasta las 15.00 horas del próximo domingo. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), la concejala responsable de El Rocío, Macarena Robles, y el jefe de la Policía Local de Almonte, José María Delgado, presentaron ayer el bando municipal para la celebración de El Rocío Chico 2022, con medidas organizadas en tres bloques. Por lo que respecta a la preservación de la tradición y el medioambiente, se prohíben bailes y cantes que no sean tradicionales, así como la instalación de puestos o chiringuitos no autorizados. No están permitidos tampoco dispositivos musicales que alteren la celebración de los actos oficiales. El bando también prohíbe el uso de équidos y vehículos de tracción animal por el itinerario o zonas próximas a los actos solemnes. Se prohíbe además la circulación y estacionamiento en determinadas calles indicadas en el propio bando hasta las 15.00 horas del próximo domingo. En cuanto a las vías de evacuación previstas, que deberán estar totalmente libres de vehículos para facilitar el acceso a los servicios de emergencia, se establecen la calle Muñoz y Pabón, el callejón de la calle Buenavista, la delantera del centro de salud, la calle Almonte, la unión entre la calle Almonte y la carretera A-483, el primer tramo de la calle Sanlúcar, la calle Villamanrique, la avenida de la Canaliega, la calle Sacrificio, el camino Puente del Rey, la avenida de los Ánsares y el Camino de los Llanos.