¿Y si tu profesora fuese una campeona del mundo?

Lara Fernández es la actual campeona del mundo de Muay Thai y K1. Solo por eso, la joven natural de Cebolla (Toledo) y vecina de Coria del Río ya debería tener todas las puertas abiertas para competir e incluso vivir con la dignidad de una deportista de élite.

Pero no es así. Ahora, se está preparando para el próximo mundial de Tailandia y para lograr dinero que le garantice su preparación y acudir a la cita mundialista se ofrece para dar clases particulares.

Hasta ahora, había conseguido salir adelante trabajando a turnos en una gasolinera del municipio sevillano, pero ese trabajo ha terminado, y ahora llega el momento de buscar ingresos por otra vía.

Y lo ha hecho a través de un mensaje en sus redes sociales oficiales en el que explica textualmente: «Mi trabajo en la gasolinera acabó (solo suplo vacaciones) por lo que dispondré de tiempo para dar clases personales a todo el que quiera. Así también podré llevar mi preparación para los mundiales en Tailandia en diciembre”.

Para su día a día

Es verdad que Lara Fernández tiene a la vista un Mundial, con lo que ello conlleva, pero también que en su día a día no solo tiene que subsistir, sino que tienen que seguir entrenando, y todo supone un coste económico.

Por eso, ha dicho en sus mismas redes que le gustaría “dar gracias a los medios que están dando visibilidad a las clases personales que estoy empezando a impartir, pero el mensaje que quiero dar no es que necesito dinero para los campeonatos. Lo que necesito es poder costearme todas mis preparaciones”. Esto es, que cada día hay un gimnasio, un nutricionista, un entrenador que ha que costear, y eso cuesta dinero, y mucho.

“Los gastos de viaje los paga la Federación, pero mi preparación me la costeo yo y necesito trabajar en otra cosa para poder hacerlo, por lo que no puedo dedicarme 100% a preparar mi esos campeonatos, ni los que vienen. No necesito dinero para un campeonato concreto”.

Un referente mundial

Y es que, aunque parezca mentira, es toda una campeona del mundo la que ha tenido que hacer un llamamiento como este. “Necesito poder vivir por y para mi deporte. Que mi trabajo sea entrenar al 200 % , competir y llevar a lo más alto a mi país, que es lo que creo que hago”, explica, con la premisa de que, hasta ahora, lo hace “sin poder entrenar como una verdadera profesional y atleta”.

Falta saber la respuesta que tiene su ofrecimiento, y también si alguien da el paso para patrocinarla de forma total. Sus seguidores reclaman continuamente que el Real Betis dé el paso adelante, ya que ella es una seguidora verdiblanco acérrima, pero más allá de invitarla al palco del Villamarín y de que el capitán Joaquín le regale una camiseta, no se ve en el club de sus amores la intención de ayudarla a que, cuando levante un trofeo con la camiseta de las 13 barras, lo haya hecho apoyada por este club de verdad, con apoyo económico por encima de gestos.