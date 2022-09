Alertan del incremento de infecciones de transmisión sexual

La Fundación Puigvert de Barcelona ha alertado del constante incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra este domingo, ha lanzado una campaña para promover la salud sexual masculina.

Bajo el lema «La prevención de las ITS también es cosa de hombres», la campaña, que se prolongará durante todo el mes de septiembre, quiere sensibilizar sobre la importancia de la salud urogenital, sexual y reproductiva de los hombres durante todas las etapas de la vida.

«Las ITS constituyen un problema importante de salud pública, tanto por su alta incidencia como sus complicaciones y secuelas, si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz», ha recordado el andrólogo Álvaro Vives, jefe de la Unidad de ITS de la Fundación Puigvert, hospital especializado en urología, andrología, nefrología y medicina reproductiva.

Según Vives, «el incremento progresivo y significativo de las ITS se debe al aumento de las prácticas de riesgo y del número de parejas sexuales, favorecido por el uso de aplicaciones y otros factores».

«En este contexto, -ha añadido el andrólogo- es importante seguir insistiendo con campañas de concienciación para sensibilizar a todos, jóvenes y adultos, de la necesidad de tomar medidas preventivas y someterse a chequeos periódicos, ya que un 50% de las ITS no presenta síntomas evidentes».

Vives ha recalcado que «es imprescindible lanzar campañas educativas y de sensibilización entre los más jóvenes sobre la importancia de hacer controles o chequeos de las ITS para prevenir enfermedades que puedan comprometer la salud de estos chicos en el futuro».

Según el informe presentado el pasado mes de junio por el Observatorio de Salud Femenina impulsado por Bloom, la plataforma digital de salud femenina integral, con el apoyo de Dexeus Mujer y la Fundación Puigvert, la evolución de las ITS en España ha ido creciendo hasta llegar a su punto máximo de contagios en 2019 cuando se registraron al menos 16.304 casos, un incremento del 1.073 % respecto a 2012.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró en 2020 un total de 374 millones de personas con sífilis, linfogranuloma, clamidia o gonorrea, mientras que el último informe del Ministerio de Sanidad confirma este incremento global en España, donde en 2019 se diagnosticaron 23.052 infecciones en hombres (34 % clamidia, 43 % de gonorrea, 21 % en sífilis y 2 % de linfogranuloma).

Según la Fundación Puigvert, los hombres son los más afectados por estas infecciones en los últimos años y gran parte del aumento se produce principalmente en los hombres que tienen sexo con hombres.

También los viajes, el intercambio de parejas sexuales y otros factores propician que muchos patógenos que están en otros países se extiendan al resto del mundo, como es el caso de la viruela del mono que, procedente de África Occidental, en apenas tres meses ha multiplicado sus casos por todo el mundo.

La campaña que hoy lanza la Fundación Puigvert para recalcar que «la prevención de las ITS también es cosa de hombres» está diseñada por el colectivo @PutosModernos e incluye la difusión en las redes sociales de mensajes para los hombres como: «Presumir de tenerla muy larga y no ir al urólogo por si hay cola» o «Atreverte a levantar 100 kilos en el gym y no atreverte a enseñarle tu mancuerna al doctor».

El director creativo de este colectivo, Joan Alvares, ha explicado que «la campaña coge intereses tópicamente masculinos como el fútbol, el bricolaje, el motor o la tecnología, para renombrar el miembro viril de mil formas ridículas y parodiar otro tópico tan absurdo como real: a muchos hombres aún les cuesta ir al médico para que les revisen ‘el tema’».

«De hecho, nosotros mismos haciendo la campaña hemos aprendido lo que era un andrólogo; es como si a una mujer adulta le tuvieras que explicar lo que es un ginecólogo. Resulta gracioso, y a la vez preocupante», ha dicho Alvares.

Otro mensaje de la campaña dice: «manejar palabras como blockchain, hash rate o hard fork y no saber lo que es un andrólogo»; «Estrenar pajarita en cada boda y no revisarte nunca el pajarito»; o «Cuidar tu moto para que esté siempre nueva y descuidar tu tubo de escape».