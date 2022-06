Dermatólogos advierten sobre el aumento de casos de sarna

Dermatólogos han advertido que, debido a la pandemia, los casos de sarna han experimentado "un importante aumento" en los últimos tiempos y lo achacan, también, a los "fracasos" de efectividad de los tratamientos.

Los expertos se han reunido en el 49º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que ha celebrado una sesión titulada 'Sarna, ¿qué está pasando?'. La dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), Cristina Galván, ha lamentado que la enfermedad "nunca haya sido objeto de especial interés para la investigación".

En este sentido, ha asegurado que no recibe la importancia que debería "porque se considera una enfermedad inofensiva", producida por un ácaro que "no invade más allá de la epidermis, no es un germen invasor y tampoco compromete órganos internos". Sin embargo, ha añadido que produce una "gran morbilidad" con grave alteración de la calidad de vida, ya que impide el sueño "y su rascado mantenido causa efracciones en la piel, que pueden sufrir sobre-infección bacteriana".

Respecto al aumento de casos, la experta ha aludido al confinamiento porque "se ha pasado más tiempo en casa, manteniendo un mayor contacto diario entre convivientes" y ha recordado que la escabiosis (sarna) "se contagia de persona a persona, por contacto cercano y mantenido de piel con piel".

No obstante, los expertos han mostrado su sorpresa porque "lo normal hubiese sido que las enfermedades transmisibles disminuyeran drásticamente, como las infecciones de transmisión sexual". Otro de los factores que explican esta tendencia ha sido, según los dermatólogos de la AEDV, "la demora en el diagnóstico y el tratamiento" de los casos de pacientes infectados, que ha hecho que "la carga parasitaria haya sido mayor y hayan permanecidosiendo contagiosos durante más tiempo".

En cuanto a la identificación de la enfermedad, los expertos aseguran que los pacientes "pueden ser asintomáticos durante semanas" y que al notar picores "tarden en acudir al dermatólogo". Por eso, aconsejan que "ante la mínima sospecha" se acuda al especialista, ya que "el tratamiento adecuado y precoz constituye el arma más eficaz para curar la enfermedad y evitar su transmisión a otras personas".