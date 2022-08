El alto coste de no atender la soledad: más fármacos, más bajas laborales...

Mayor consumo de fármacos, más bajas laborales... son algunas de las consecuencias de no atender la soledad no deseada con políticas preventivas y que aborden de frente estas situaciones que afectan al 12 % de la población en España y que, además de las consecuencias emocionales y personales, tienen un alto coste económico.

Algunos países como Canadá o Reino Unido ya han empezado a actuar frente a la soledad, planificando campañas y otras políticas específicas para combatirla, e incluso han medido el coste económico de no atenderla: en torno a 10.000 euros por persona y año, en el caso británico.

Si no nos tomamos en serio la soledad no deseada, ¿puede ser una enfermedad grave para la sociedad? «Sin duda», explica a Efe la presidenta del Observatorio Contra la Soledad no Deseada, Matilde Fernández.

«De tristeza pasaría a depresión, de soledad a aislamiento y los aislamientos y las soledades muy profundas de las personas acaban a veces con muertes de personas que viven solas; en una sociedad civilizada no podemos permitir enterarnos tarde y mal de la muerte de unos vecinos», lamenta Fernández.

El observatorio, que arrancó el pasado mes de abril con el impulso de la Fundación ONCE y el apoyo de las principales entidades sociales, trabaja en la elaboración de esa factura de la desatención.

«Esperamos tener a finales del año ese coste de no atender la soledad, nos lo han requerido departamentos de economía de varias universidades; hay cosas que se pueden medir bien en el campo de gasto sanitario y de las bajas laborales, y eso implica costes de desempleo y de prestaciones», señala la ex ministra socialista de Asuntos Sociales y Bienestar Social entre 1988 y 1993.