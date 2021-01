Embarazo y coronavirus: 10 recomendaciones de los ginecólogos andaluces

La Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) ha publicado un decálogo de recomendaciones sobre Covid-19 y embarazo en el que subraya la importancia de mantener la lactancia materna desde el nacimiento y destaca que "no hay evidencia de transmisión transplacentaria del virus o de que pueda provocar algún tipo de malformación". El decálogo, aprobado por la Junta Directiva de la SAGO este fin de semana, lleva por lema 'Cuídate, cuídale, cuídanos'.

La sociedad científica andaluza, que conforman cerca de un millar de ginecólogos y obstetras de la comunidad autónoma, ofrece en su decálogo respuestas a las preguntas más frecuentes que se hacen las mujeres durante su estado de gestación ante el impacto de la Covid-19 como qué efectos tiene el Coronavirus en las mujeres embarazadas, si una mujer infectada puede transmitir el Covid-19 al feto o si es recomendable la vacunación en las embarazadas.

"Queremos contribuir a la divulgación de una información rigurosa, adecuada y útil en un período decisivo para la vida de una mujer", ha afirmado el presidente de la SAGO, Jesús Jiménez, que es jefe de Servicio de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Málaga.

Pese a los cambios inmunológicos y fisiológicos que las mujeres embarazadas experimentan durante el proceso de la gestación, no hay datos que evidencien que las embarazadas enfermen más que las mujeres de su misma edad no embarazadas. En este sentido, la SAGO ha reconocido que "no está demostrado que las mujeres con infección por coronavirus tengan peores resultados obstétricos", aunque admite en su Decálogo que "sí hay un riesgo levemente aumentado de prematuridad debido a la necesidad ocasional de finalizar el embarazo si se produce un empeoramiento clínico".