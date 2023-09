La enfermedad incomprendida que en la edad escolar se confunde con la pereza

La narcolepsia es una enfermedad rara, infradiagnosticada e incomprendida cuyo síntoma más conocido, la somnolencia diurna, se confunde con la pereza en la edad escolar y en la época adulta acarrea problemas laborales y hasta despidos, por el estigma que conlleva y la falta de conocimiento.

«Un paciente con narcolepsia tiene un sueño irresistible que no le permite rendir en ningún aspecto y quien no ha experimentado esa situación no lo comprende», explica a EFE el neurólogo Gerad Mayà, quien añade que esa somnolencia diurna excesiva va acompañada, casi siempre, de otro síntoma como es la pérdida de control muscular desencadenada por una emoción positiva (cataplejia).

También son frecuentes las alucinaciones y la parálisis del cuerpo en la transición de la vigilia al sueño y viceversa, además del sueño nocturno fragmentado.

Con motivo del Día Mundial de la Narcolepsia, este neurólogo del Hospital Clínic (Barcelona) informa de que hay razones para el optimismo. Se ha encontrado la fórmula que imita la sustancia que a las personas con narcolepsia les falta en el cerebro (la orexina que se fabrica en el hipotálamo) y esta medicación puede ser lo que la insulina a la diabetes, una enfermedad crónica que con medicación permite hacer vida normal.

Mayà, que también es coordinador del grupo de Trastornos del Movimiento en la Sociedad Española de Sueño (SES), avanza que estos ensayos clínicos son muy prometedores, y en muy pocos años podrían estar en el mercado, a falta de confirmar la seguridad y las dosis necesarias.

Este neurólogo aclara que esta enfermedad «no se hereda, pero tiene una base genética», y un desencadenante, como una infección, puede causar que las defensas ataquen a esta fábrica de orexina y provoquen un déficit.