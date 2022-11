La falsa idea de que la diabetes tipo 2 se controla solo con pastillas

"Es muy triste que habiendo fármacos tan eficaces en el tratamiento se dejen de tomar por desconocimiento, por pensar que ya me lo he tomado durante un tiempo y he mejorado, entonces lo suspendo y (pienso que) sigo con el efecto, y no es así, si suspendo el fármaco vuelve el efecto y por lo tanto la glucosa o el colesterol suben", ha avisado.

Por eso desde el área médica se busca o bien juntar varios fármacos en un solo comprimido para reducir la cantidad, lo que se denomina "polipastilla", ha indicado González, o bien prescribir fármacos de mayor duración o de administración semanal para favorecer la adherencia y reducir las tomas.