Las urgencias alcanzan el pico de sobrecarga de pacientes

Los espacios de urgencias son finitos «y si los pasillos y los boxes están ocupados, no podemos atender la demanda», subraya.

«Tener un paciente frágil de 80 años en un pasillo durante tres días no respeta ni su dignidad ni su intimidad y este es un problema de gestión de los hospitales y hay que acabar con esa política», lo dice en una entrevista a EFE el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias (SEMES), Tato Vázquez, que cifra en un 20% los pacientes de urgencias que se quedan pendientes de ingreso en pasillos y boxes.

Vázquez, responsable del servicio de urgencias en el Hospital do Salnés (Pontevedra), entiende que la saturación de las urgencias se puede prevenir: «Creo que es más importante que un paciente mayor con una neumonía tenga cama que otro con una hernia inguinal programada».

Por ello plantea elaborar un «calendario diferente» y que la actividad programada que no es prioridad pueda encuadrarse en periodos no habituales, como los vacacionales. «Y si no hay tantos ingresos programados, habrá camas disponibles para los ingresos procedentes de urgencias», recalca.