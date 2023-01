Llega la huelga en la Sanidad privada

La huelga de profesionales de la Sanidad comenzará el próximo 23 de enero en Sevilla donde se suspenderán todas las consultas de especialidades bien sean médica o quirúrgicas de todas las compañías. Se denuncia lo precario de la situación en la que se cobran bajas tarifas -entre 8 y 9 euros por una primera consulta con el médico y 15 euros por el especialista- que paga la aseguradora.

Esto hace que se deban ver muchos pacientes para que sea rentable. Debido a ello el oftalmólogo Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel (Unión Médica Profesional) indicaba que: «la sanidad privada tiene ahora los mismos problemas que la pública, existe un malestar generalizado de los médicos. Está el panorama calentito».

Se encuentran ante la incomprensión de las compañías aseguradoras cuando llevan tiempo denunciando que las tarifas que les pagan son ínfimas y «en muchos casos abusivas». Así «las cosas se producen normalmente por un abuso continuado. A nosotros, si cada dos o tres años, nos hubieran subido un euro de medicina general -ahora la consulta se paga en torno a 8 o 9 euros-; luego a 11, luego a 12...las tarifas de la Primaria estarían en torno a 25 euros y cualquier persona con cabeza sabe que es muy razonable que un médico cobre eso. Y los especialistas, con todo lo que supone que te vea un especialista, que menos que pagarle 45, ya no le pagues 100...; pero el año pasado nos llegan las cartas diciendo que no. Que no subían ni el IPC. Que 17 de euros de media al especialista y 8 o 9 para Atención Primaria» explica Guerrero.

Al respecto de todo ello contra las ganancias de aseguradoras y grupos hospitalarios, insiste, la media de ingresos de un médico privado en España no llega a los 50.000 euros anuales brutos. «En Alemania está en 180.000, en Francia, en 170.000 euros... Esto ya no puede seguir así«. Por eso, augura, las movilizaciones arrancarán en los próximos días en Sevilla no son más que el primer paso. «Se está hablando de hacer paros a nivel nacional en Oftalmología y en otras provincias ya se los están planteando como Badajoz, Huelva, Las Palmas....todos los colegios están recibiendo quejas» indica.