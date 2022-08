Los médicos descartan la sumisión química tras los pinchazos

La urgencióloga prefiere no nombrar drogas porque, «dado el posible componente imitativo de estas prácticas ilícitas y lesivas, lo más prudente es no especular ni señalar ninguna que pueda ser empleada después por otros asaltantes».

Algo que, de momento, no parece haber en los casos aparecidos, en los que los análisis han arrojado en la inmensa mayoría resultados negativos en sustancias tóxicas: «Lo más probable es que en ellos la finalidad no fuese la sumisión», sostiene la doctora, que precisa: «Tampoco puede descartarse sin realizar los estudios pertinentes, de ahí la importancia de la evaluación médica inicial y que sea fundamental interponer la denuncia correspondiente».

¿Pueden inyectarse estas drogas con un breve pinchazo? Los tres sostienen que no es fácil: «Parece poco probable que solo mediante un pinchazo se inocule un volumen suficiente de tóxico para lograr la sedación de la víctima», defiende Maza.

«Es un poco complicado -afirma Aramburu- porque una inyección lleva un tiempo determinado y hace falta colaboración de la víctima, y aunque podría darse, dependiendo de sus condiciones físicas y mentales de la víctima, no es tan fácil como diluirlas en una copa».

«Para poder inyectar una cantidad suficiente de fármaco, vía subcutánea o intramuscular, la aguja debe permanecer en contacto unos segundos con la piel. Hablamos de dos o tres segundos, pero en ningún caso se puede administrar ninguna sustancia tan solo con meter y sacar rápidamente la aguja», concluye De Juan Roldán.

Que no sean casos de sumisión química, agrega este médico de familia, no resta importancia a estos sucesos: «Independientemente de que se emplee una sustancia o no, se trata de una agresión machista que no se puede tolerar».

«No debemos olvidar que sumisión o no, es incuestionable que se trata de agresiones, y como tales se han de abordar», coincide Maza.