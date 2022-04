Tratamientos individualizados para mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de piel

El 18º Congreso de la EADO, co presidido por Claus Garbe, de la Universidad de Tübingen (Alemania), se ha centrado en tres pilares. En primer lugar, el diagnóstico no invasivo del cáncer de piel y de las metástasis; en este campo se han dado a conocer los resultados sobre nuevas tecnologías para el diagnóstico no invasivo del cáncer de piel (microscopio confocal, OCT, ecografía, etc), así como nuevos algoritmos diagnósticos mediante dermatoscopia y estudios genéticos para la determinación del pronóstico de supervivencia de los pacientes con melanoma.

En segundo lugar, el tratamiento de los tumores primarios del cáncer localizado; donde los especialistas han visto resultados de los nuevos tratamientos basados en inmunoterapia y terapias dirigidas, al tiempo que han debatido ampliamente sobre un nuevo enfoque en el tratamiento de estos pacientes con tumores más avanzados.

Este nuevo enfoque, dirigido a mejorar la supervivencia de los pacientes pero también a reducir las complicaciones derivadas de la cirugía radical actual consiste en tratar con medicamentos, inmunoterapia o terapias dirigidas, antes de la cirugía permitiría evitar estas intervenciones radicales o llevar a cabo intervenciones quirúrgicas más selectivas y menos invasivas, con menos complicaciones para el paciente. Y centran el tercer pilar del congreso, que es el tratamiento médico-quirúrgico del cáncer avanzado.