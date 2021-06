Ábalos defiende los indultos en Sevilla: «Tenemos que hacerlo por España, por Cataluña»

"Los indultos no le preocupan, menos cuando se trata de los suyos por causas menores como la corrupción. Lo que les molesta es que lo que haga el PSOE en el ejercicio del Gobierno. Les molesta que lo hagamos, no lo que hacemos", ha indicado.

Durante un acto municipalista del partido en Sevilla, Ábalos ha ironizado: «Creo que no es que los indultos en sí a ellos les moleste, no tiene sentido cuando ellos en un día hicieron 1.300 y pico indultos , que lo deberíamos tener en el calendario como el Día Mundial del Indulto».

«¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? Esto no es un ejercicio de la confesión, es un Estado de Derecho. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda», ha sentenciado.