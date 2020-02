Agenda del 11 de febrero de 2020

-- 11,30 horas: El secretario general de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Miguel Albéndiz, informa sobre la situación de las 73 trabajadoras de escuelas infantiles afectadas por la no subrogación de la Junta de Andalucía, en el marco de una concentración. Frente al Palacio de San Telmo.

-- 12,00 horas: En Sevilla, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, asiste a la entrega del Premio Cermi.es en la categoría Fundación Cermi-Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad que recogerá la diputada del Parlamento de Andalucía Mercedes López. En el Pabellón Fundación ONCE.

-- 11,00 horas: En Sevilla, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, asiste a la reunión de la Junta Directiva de ATA Andalucía que preside su presidente nacional, Lorenzo Amor, junto al presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara. En el edificio CEA. A las 12,00 horas acude a la entrega de los premios de Cermi. En el Pabellón de la Fundación ONCE.

-- 10,45 horas: En Sevilla, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, recibe a la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional. En el Salón de Protocolo. A las 12,00 horas acude a la entrega de los premios del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). En el Pabellón de la Fundación ONCE (C/Leonardo da Vinci, 13).

-- 15.00 horas: Sesión Plenaria. Orden del día: Propuestas de creación de Comisiones. Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía. Toma en consideración de Proposiciones de Ley. Proposiciones no de Ley. Dación de Cuentas de la Diputación Permanente. Hemiciclo.

-- 11.00 horas: Presentación del informe 'Érase una Voz... si no nos crees, no nos ves'. Sala Ernest Lluch A2-1.1.

-- 10.00 horas: El presidente de Pullmantur Richard J. Vogel hace un balance de 2019 y da a conocer las novedades de la compañía y sus previsiones de cara a esta temporada. En Icon Embassy by Petit Palace. Calle Serrano, 46.

-- 15.00 horas: Forética celebra el Webinar 'Sustainability and Trends 2020' (sesión online).

-- 15.00 horas: Pleno con propuestas de creación de comisiones de derechos de Infancia y Adolescencia, pacto de Estado de violencia de género, seguridad vial y control de RTVE; debate de la proposición de ley de regulación de la eutanasia; y debate de la proposición no de ley relativa a paliar los daños de los últimos temporales. En el Congreso.

-- 11.00 horas: Presentación del 'Encuentro Educativo: llévate el éxito', organizado por el Colegio Escolapios de Soria. En Loom Salamanca (C/ Don Ramón de la Cruz, 38) Madrid.

-- 11.00 horas: Presentación del Informe 'Érase una Voz si no nos crees, no nos ves', a solicitud del Consejo Asesor Infantil. En el Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas: Rueda de prensa del Cardenal Baltazar Porras, de Venezuela sobre la actualidad del país y la situación de la Iglesia venezolana, en apoyo a la campaña "Yo contigo, Venezuela" de CAN. En la sede nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada (c/ Ferrer del Río, 14) Madrid.

-- 08.30 horas: Presentación de Esade Women Initiative (EWI) y del club WE de Esade Alumni, dos iniciativas para acelerar la equidad de género. Esade Forum. Edificio 1. Av Pedralbes, 60-62. Barcelona

-- En el año 1945 concluía la Conferencia de Malta tras diez días de negociaciones entre Franklin Roosevelt, Josef Stalin y Winston Churchill, para redibujar la nueva Europa.

-- En el año 1963 Los Beatles grababan los diez temas de su primer disco, entre ellos "Please, Please Me".

-- En el año 1973 se retiraban de Vietnam del Sur las últimas unidades de combate norteamericanas.

-- Tal día como hoy del año 1990 Nelson Mandela era liberado tras permanecer encarcelado 27 años.

-- En el año 1925 nacía la actriz Amparo Rivelles.

-- José María Bakero, exjugador de fútbol, cumple 57 años.

-- La actriz Jennifer Aniston cumple 51 años.

-- Steve McManaman, exjugador del Real Madrid, cumple 48 años.

-- Taylor Lautner, actor, cumple 28 años.