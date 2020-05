Alertan del riesgo de contagio en las nuevas relaciones sexuales

El urólogo y experto en Medicina Sexual de Quirónsalud Sagrado Corazón, Juan Manuel Poyato Galán, ha señalado este jueves que "observando unas estrictas medidas de prevención la dinámica de nuestras prácticas sexuales en la intimidad no tiene necesariamente por qué cambiar; por el momento no obstante, algo que si se puede complicar es entablar nuevas relaciones mientras no se pueda confirmar que nuestro nuevo compañero sexual se encuentra libre de enfermedad (con tests negativos) o que ya se encuentra inmunizado tras haber pasado la infección (también comprobado mediante tests)".

Entre las medidas de prevención descritas por el urólogo y experto en Medicina Sexual figuran "contactos restringidos a la pareja habitual siempre que ésta no esté contaminada, evitar relaciones con personas inhabituales o potencialmente infectadas, evitar la promiscuidad, extremar las medidas de higiene antes y después de las relaciones sexuales", según ha informado Quirónsalud Sagrado Corazón en una nota.

El doctor Poyato ha explicado que "algunos hábitos están siendo modificados teniendo en cuenta que el virus se transmite entre personas en estrecha relación de proximidad (a menos de 1,5 metro de distancia) todo estornudo o acto de toser en ese ámbito implica un elevado riesgo de contagio" y ha proseguido ahondando que "aún más alto riesgo de infección supone, por tanto, el contacto directo con la saliva o las secreciones nasales que se produce en la actividad amorosa o sexual con el simple hecho de besarse, así que por el momento y mientras no tengamos la solución para prevenir o curar la infección por Covid-19, lo más prudente es reducir los besos en los labios a nuestra pareja habitual o a personas objetivamente no contagiadas".