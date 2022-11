Antonio del Castillo ve «de vergüenza» el archivo de la búsqueda del cadáver de Marta

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha considerado este lunes «de vergüenza» la reciente «conclusión de la instrucción» y archivo de la pieza judicial separada correspondiente a la búsqueda del cadáver de su hija, que jamás ha sido localizado.

En una publicación en su perfil de la red social Twitter, Antonio del Castillo ha lamentado los autos emitidos al respecto el pasado 21 de septiembre y el pasado 26 de octubre por el Juzgado de Instrucción número cuatro y la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, respectivamente.

«De vergüenza, la Audiencia para salvarle el culo al juez del cuatro que en principio revisa todos los teléfonos, después sólo de Miguel y Marta acuerdan cerrar la búsqueda. Art.324 lecrim. Es para investigar no buscar, memoria histórica fuera de plazo», ha expuesto literalmente Antonio del Castillo.

Su abogada, Inmaculada Torres, ha explicado de su lado que su idea es plantear ante la propia Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla un incidente de nulidad, por aplicar dicha instancia «una norma no aplicable» en este caso, que no se trata de una instrucción como tal, sino «una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo, lo que no incluye ningún delito» investigable, según ha precisado la abogada.

La letrada ha agregado que en el caso de que la Audiencia no atienda dicho recurso de nulidad, formulará una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Recordemos que el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, había atendido una petición de la familia para que dicha línea de investigación abarcase los «datos crudos» de teléfonos móviles relacionados con los hechos.

En ese marco, el pasado 21 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla emitía un auto, dando cuenta de los «informes emitidos por las operadoras» de telefonía móvil respecto a los terminales de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, para su traslado al perito designado a fin de que el mismo «presente informe, acordándose el archivo de esta pieza en tanto se remita» dicho informe.