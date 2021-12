Así han dejado los ladrones una tienda de imagen en Sevilla

“Vendo cámara en perfecto estado. Me la regalaron pero por falta de tiempo no la he podido usar y me da pena tenerla en un cajón guardada”. Un mensaje como este en una red social de venta de artículos de segunda mano puede llevar detrás un delito, como el que ha sufrido en estos días la empresa sevillana ‘Camaralia’.

Se trata de una tienda física y online especializada en artículos de fotografía, vídeo y audio profesional que tiene su sede en el polígono Calonge, a donde a diario acuden personas de todo tipo para contar con una cámara de mano o bien profesionales en busca de la última tecnología para realizar su trabajo.

Sin embargo, su trabajo ha sido truncado, al menos momentáneamente, por unos ladrones que aprovecharon estos días festivos para llevarse todo lo que pudieron en cuestión de minutos.