Avistamiento OVNI en El Copero

Para contarles lo que sucedió nos tenemos que trasladar a la instalación militar sevillana de «El Copero», perteneciente al Ejército del Aire cercana a la dársena del Guadalquivir y que está dentro del término municipal de Dos Hermanas.

En su historia fue, originalmente, se quiso una base que fuera del Ejército del Aire y de uso conjunto con Estados Unidos pero con las crecidas del río de desechó. Fue en 1975 cuando pasa al Ejército de Tierra y desde entonces tiene una importancia en todo lo que son unidades del Batallón de Helicópteros de Maniobras IV (BHELMA IV) o un grupo del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 74 (RAAA74).

En estas instalaciones es donde les quiero ubicar sin dar detalles de tiempo -aunque no fue hace demasiado- ni tampoco identidades de sus protagonistas -por petición de confidencialidad-, contándoles hasta donde periodísticamente puedo.

Todo comenzó cuando en el transcurso de una ruta de misterio una persona me dijo: «He leído tu artículo sobre el OVNI que se vio en Montequinto y Sevilla Este en El Correo de Andalucía. Yo te podría contar también mi experiencia con los OVNIs, aunque no puedes dar muchos datos porque me identificarían y nunca se sabe...» de esa forma tan enigmática y sabiendo de mi curiosidad pues me lancé a preguntar y su relato fue muy esclarecedor.

«Un día deberías de llegarte por «El Copero» que te podrían contar muchas cosas allí, desde avistamientos de OVNI que hemos seguido hasta de hechos extraños allí« y con eso le pedí que me contara su experiencia.

Curiosamente iba acompañado de otras personas siendo uno de ellos también compañero de oficio. Así me decía: «hace un tiempo, en «El Copero», pudimos ver y seguir perfectamente la trayectoria de un objeto luminoso que llamó la atención de los que allí estábamos. Se veía claro y, desde luego, no era nada de avión o helicóptero, no te aburriré con la jurga que usamos para llamarlos, prefiero que me entiendas. Estamos muy acostumbrados a verlo y eso no era nada normal. Era una esfera que tenía una trayectoria curiosa pues iba de derecha a izquierda, se apagaba y, nuevamente, aparecía a la derecha y vuelta a comenzar. Aquello fue una cosa espectacular pues no hay nada que pueda hacer eso. Su color era brillante y, imagino, que si nosotros podíamos verlo pues todo el que estuviera en la zona, que es amplia, podía verlo. Aquello llamó la atención de los que estábamos allí y a mí me llevó a preguntar sobre qué podía hacer. Un mando me dijo que me mejor no hablara de aquello ni hiciera preguntas que sólo podían complicarme la vida. No le encontré sentido pues si aquello era un OVNI pues tampoco se podía dar mayores explicaciones» decía mi testigo.

Le consulté: “¿Habéis visto más cosas extrañas allí?” y él me dijo: «¿De qué tipo?» y yo volví a recordarle: «De tema OVNI, claro», siendo sorprendente lo que me respondió: «Si si, claro, allí se han seguido avistamientos de los que tú has hablado en el periódico. Aquel avistamiento duró, por ejemplo, unos minutos, dos minutos, para ser exactos o, al menos, desde el momento que nos pudimos a seguirlo y que fue curioso por lo llamativo del desplazamiento de aquel objeto. Además cambiaba de coloración del más brillante al rojizo y más apagado y era anormal por completo. Luego se le podrá dar todas las explicaciones que se quieran pero vamos, aquello no era normal. Al final hizo un movimiento de derecha a izquierda, se puso rojizo, se elevo un poco sobre la vertical y desapareció. Impresionante. Pero cosas así hemos seguido en varias ocasiones o nos han contado avistamientos los pilotos«.

A su vez me decía: «Pero vamos que tenemos allí compañeros que llegan y nos dicen todo lo extraño que se ve en el cielo y que no son otros aparatos. Son naves desconocidas que, en ocasiones, hasta se mueven de un lado a otro, y que es motivo suficiente como para poner nervioso al piloto o de escuchar comunicaciones «extrañas». Ante todo eso le dije: «¿No podría ser que como allí se encuentra el Regimiento de Guerra Electrónica nº.32 y sea todo producto de ello cómo parte de un entrenamiento o algo?« y nuevamente la contundencia: «No hombre, todo eso va controlado, no es tan sencillo» aunque yo, desde mi desconocimiento, lo consultaba.

Igualmente, como última referencia, me dijo: «Yo entiendo que no puedas estar todo el día publicando cosas de OVNIs en Sevilla por que sería monótono pero que cosas raras en el cielo se ven a diario y te garantizo que no se sabe lo que es. Por eso se agradece cuando se saca algo al respecto y tú has sido testigo sabiendo que desde allí se siguen las evoluciones de muchos objetos raros».

“¿No se manda una unidad aérea, en estos casos, para ver de qué se trata?” pregunté... “No y menos un helicóptero, cuando hay algo raro siempre un caza que, en 15 minutos tiene que estar en el cielo, eso son palabras mayores...».

«¿Y pasa algo más en el cuartel?» fue mi última pregunta publicable, contestándome: «Si, también hay un capítulo de ver una sombra, una silueta en una zona determinada, que se ha visto en varias ocasiones, que podría parecer la típica leyenda urbana de cuartel pero que no es así, el que lo ha visto sabe que es verdad, tu busca y verás como encuentras más testimonios» y en ello me encuentro en este momento, preparando otro artículo sobre otro tipo de hechos paranormales o inexplicables.

Son relatos que quedan silenciados en muchas ocasiones por ese temor y que cuando se anima a hablar el testigo, en activo o no, siempre lo hace con el cuidado que sabe que se tiene que tener con estos temas en el que cuando se conoce se piden muchos papeles e informes de lo que jamás se sabe sana dentro de un secretismo que puede llegar a ser hasta entendible.