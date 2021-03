Bal acusa de «traición» a Cambronero tras renunciar a Ciudadanos por Twitter

Actualizado: 17 mar 2021 / 17:55 h.

El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este miércoles que en la formación naranja se han enterado por Twitter de que el diputado por Sevilla Pablo Cambronero ha decidido abandonar el partido y mantener su escaño en la Cámara Baja, una acción con la cual cree que "traiciona" los principios e ideales de Cs y a quienes votaron a este partido en las elecciones generales. "Nos hemos enterado por el tuit", ha dicho Bal en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. En un mensaje publicado en esa red social, Cambronero ha explicado que no puede seguir representando a un partido que, a su juicio, se dedica a hacer lo contrario de lo que prometió antes de los comicios de noviembre de 2019, cuando su entonces presidente, Albert Rivera, afirmó que "jamás pactaría con el (Pedro) Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu". El diputado por Sevilla, que ha solicitado a la Cámara Baja integrarse en el Grupo Mixto, ha denunciado un "giro ideológico hacia la izquierda" por parte de la dirección de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, y ha dicho no poder compartir la "deriva sanchista" del partido.

Bal ha comentado que su hasta ahora compañero se ha comportado con normalidad este miércoles en el Pleno del Congreso, donde ha defendido una interpelación contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que no le extraña que haya tratado de "disimular" antes de "dar el paso sorpresivo" para evitar que alguien reaccionase o intentase disuadirle.

El portavoz ha destacado que cuando uno se presenta a las elecciones dentro de una candidatura de Cs, asume el compromiso de "aceptar la disciplina de partido" y de "abandonar su acta de diputado" en el caso de que deje de estar de acuerdo. Por tanto, cree que lo que ha cometido Cambronero es "una traición a los valores e ideales de Ciudadanos", que son "los del centro político español" que está dispuesto a "pactar a derecha y a izquierda" para "encontrar soluciones a los problemas reales de los españoles". Pero, sobre todo, lo ve como "una traición a los electores" que, según ha indicado, "votaron al partido Ciudadanos, no votaron a Pablo Cambronero".

A la pregunta de si prevé que sigan produciendo fugas de personas que abandonen la formación naranja en los próximos días, Bal ha respondido que espera que no. Ha manifestado que en Cs hay "mucha gente valiente y honesta" y que confía en "la buena fe" de la gente con la que trabaja. Aun así, ha recordado que hay una oferta del PP para captar a cargos de Ciudadanos que es "pública y notoria", aunque luego las condiciones concretas en cada caso "se pactarán en cuartos oscuros y en reservados de restaurantes". De hecho, piensa que este "goteo de salidas, deserciones y traiciones al ideario" de Cs se debe a esa operación de los 'populares'. Sobre la posibilidad de que detrás de todo esto esté Albert Rivera, ha contestado: "Yo no lo creo". Según ha recordado, el expresidente de Ciudadanos dimitió tras el batacazo electoral de 2019 --cuando pasaron de 57 diputados en el Congreso a diez-- y dijo que se dedicaría a su profesión de abogado, que no sería "un jarrón chino" y que no tutelaría a los nuevos dirigentes del partido. "He hablado mil y una veces con Inés Arrimadas y me ha confirmado que esto es cierto. Creo que Albert Rivera es una persona honesta y consecuente que cumple su palabra. Conmigo la ha cumplido siempre y, por lo tanto, no doy crédito a esta noticia", ha declarado.

