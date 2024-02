Casamitjana presenta un imponente cartel de las Fiestas de la Primavera 2024

La obra, una pintura del artista Antonio Casamitjana (Antoine Cas) que ha sido presentada en un abarrotado Salón Colón de la Casa Consistorial, “es un compendio de lo que yo pienso que es el arte en las Fiestas de Primavera en Sevilla en todos los sentidos; en el visual, en el del oído, de la estética y en todos los campos del arte”, ha señalado el autor.

“He intentado hacer una obra redonda y de contrastes, en la que entre absolutamente todo; tanto las artes ornamentales con el manto de malla de la Macarena como telón de fondo, la música con la muñeca Marín a modo de cartel de la ópera ‘Carmen’, el toreo con David Galván como modelo, la Semana Santa con una foto mítica de la Esperanza de Triana de los años 50, la Feria con sus franjas de caseta o la propia luz y color de la Primavera en Sevilla”, ha señalado Casamitjana.

“Utilizo el manto como telón de fondo, pero se va transformando el color a mitad de camino aparecen las flores, como una alegoría a la primavera, pero vuelven a aparecer primero con ese color dorado, simulando esa luz de las cinco de la tarde de los toros. El torero en el cartel potencia la Semana Santa, la Feria y el propio mundo maestrante que refleja el mismo matador. Es como una especie de tótem. En el fondo en el cuadro el torero funciona como un nexo de unión entre la Semana Santa y la Feria. Por eso va vestido de blanco. Por eso el Domingo de Resurrección es tan importante. Todo está compuesto de una forma que yo siempre utilizo: de arriba abajo, como si fuera una especie de carta. He hecho, con el verde con su redecilla, un retrato del torero muy estable en cruz, como brindado la faena, pero en el fondo está brindando a Sevilla todo lo que va a venir. Lo que tiene es, a un lado la muleta y al otro lado, la montera rodeada de golondrinas que vuelan en la Primavera de Sevilla. En la muleta expresionista, he puesto la Esperanza de Triana como si fuese una especie de dibujo que sale en rojizos que sale de la imagen donde se vislumbra detrás incluso la corona de Medina. Es la Esperanza de Triana de los azulejos gracias a una foto de Haretón antigua como homenaje a todos esos fotógrafos que ha habido a lo largo de la historia en Sevilla que han retratado a la Sevilla más cercana. De una forma contemporánea, he deformado las flores, que es donde mejor uno se puede expresar de forma plástica y artística. Lo remato abajo con una tipografía inspirada en los primeros carteles que se hicieron a principios de siglo. Este es de 1922 y donde he recuperado el lema ‘Semana Santa y Feria’”, ha argumentado el autor.

“Es un cartel en el que la modernidad ya nos viene dada, es un cartel en que no necesitamos tener nada contemporáneo. Todo viene dado. Es un cartel que podría ser taurino, pero por los elementos ornamentales es más femenino que taurino. He cogido a David Galván, que con su persona y su trayectoria, representa el sacrificio y la templanza. Una serie de cualidades que yo creo que debe de trascender en el mundo que estamos. Y, a los pies del torero, aparece la Giralda que está bordada en el Simpecado de la Amargura con los ángeles centrales del manto de la Macarena. Sevilla, como base de todo”, describe Antoine Cas.

“Sevilla se viste de gala para una primavera que queremos que sea inolvidable”

En este sentido, el alcalde ha señalado en la presentación que “la Primavera en Sevilla ya tiene color e imagen. Tienen ante sus ojos el cartel que anuncia los días más hermosos del calendario en una ciudad que se viste de gala cuando el azahar asoma, en Los Remedios empieza a crecer la ciudad efímera más Hermosa del mundo o el cielo alarga sus días para regalarnos la luz que hace inconfundible a la vieja Hispalis”.

Del mismo modo, Sanz ha dado las gracias al autor “por regalarnos esta maravillosa obra que condensa a la perfección el sentir de Sevilla en estos meses, por unir en estos trazos y colores la Primavera de una ciudad que amamos por encima de todas las cosas. El torero como eje central que reposa sobre un fondo de malla como también es el cielo en la Macarena. Manto camaronero, icono de un antes y un después en nuestra Semana Santa que se funde con la Esperanza de Triana de los azulejos y con las flores y el incienso de nuestros días. La Giralda, símbolo de nuestra ciudad y extraída del Sine Labe de la Amargura, reposa sobre una hermosa tipografía basada en el cartel de 1922 y con la que recuperamos el lema “Semana Santa y Feria”, marcas inconfundibles y fiestas mayores de Sevilla que dan sentido a nuestra primavera. Las franjas verdes y rojas de nuestras casetas y la ópera Carmen de BIZET, como emblema de la ciudad por excelencia en el mundo de este arte escénico que es Sevilla, rematan esta obra redonda que llenará los autobuses, los comercios, las marquesinas o las propias casetas cuando vayamos al Real”.

“Sevilla se viste de gala para una primavera que queremos que sea inolvidable. Para ello, y con el delegado de Fiestas Mayores al frente, Manuel Alés, ya estamos trabajando sin descanso para que todo salga a la perfección. Como alcalde de Sevilla, os garantizo que redoblaremos esfuerzos en seguridad, limpieza y organización para que la Semana Santa y la Feria salgan como la ciudad merece.

Pasado mañana será Miércoles de Ceniza e iniciamos el camino que nos llevará a “Los días del gozo”, esos a los que Antonio Burgos nos pidió “estar puestos” para la grandeza de una ciudad que debemos cuidar y mimar como el Tesoro que es. Feliz Semana Santa, feliz Feria y feliz Primavera, sevillanos”, ha finalizado el alcalde.