Comienza el juicio contra el acusado de asesinar a su mujer con un hacha

Según expone el Ministerio Fiscal, el investigado no permitió a la víctima que le quitara las llaves mientras le decía "tu no te vas hoy por ahí. Hoy vas a ir conmigo", continuando la discusión ante la escalera que bajaba desde la cocina al sótano. En ese momento, y estando ambos de pie situados uno frente al otro, el acusado, "con ánimo de acabar con la vida de su mujer y poniendo de manifiesto una actitud de dominación y superioridad sobre ésta, le tapó la boca con gran fuerza e intensidad y de manera continuada le agarró fuertemente por el cuello con ambas manos y comenzó a propinarle puñetazos" en la cara, los ojos y la boca.

En este sentido, la Fiscalía precisa en su escrito de acusación que el investigado propinó a su mujer "multitud de puñetazos, patadas y golpes con el hacha, causándole voluntariamente un dolor y sufrimiento prolongado antes de que muriera e innecesario para acabar" con la vida de su esposa, quien "no se esperaba una reacción agresiva de su atacante, pues siempre pensó que jamás sería capaz de hacerle nada grave, y la misma fue tan contundente y los golpes tan continuados que la mínima defensa que pudo ejercer al comienzo de la discusión fue insuficiente para repeler eficazmente el ataque".

El Ministerio Público pone de manifiesto que, "al ver que la víctima no respiraba", el investigado subió a la planta principal, "se lavó las manos, cogió su teléfono móvil y volvió a bajar para cerciorarse de que había acabado con la vida" de su mujer, tras lo que llamó a una de sus hijas y le dijo "me parece que he matado a tu madre". Sobre las 17,05 horas, asimismo, el acusado llamó al 112 "comunicando que había matado a su mujer", lo que refirió igualmente a los funcionarios de la Policía Nacional que se personaron en la vivienda, "ante quienes reconoció la autoría de los hechos".

Al tiempo de cometer los hechos, y según indica la Fiscalía, el acusado "no presentaba ningún antecedente de trastorno mental, ni ninguna anomalía ni alteración psíquica que influyera sobre su capacidad intelectiva ni volitiva, alterasen su juicio de la realidad, o influyesen en la capacidad de conocer y de actuar, comprendiendo la ilicitud de su acción y queriendo su resultado".