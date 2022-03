Cómo acabar con la guerra (si fuera posible)

Actualizado: 06 mar 2022 / 05:09 h.

Por ahora, de ninguna manera se derrota a la guerra, ya lo adelanto, así que no hace falta seguir leyéndome. Comprendo que nuestra conciencia escrupulosa nos obligue a decir eso tan ambiguo de “No a la guerra”. Escribo estas líneas por placer, para dejar constancia en un texto de mis reflexiones, pero conste que la guerra, por el momento, es una mancha que no se quita ni con Norit el Borreguito, ni siquiera con Cebralín o El Milagrito. Pero por teorizar nada se pierde, si tenemos el “No a la guerra”, ¿por qué no vamos a tener el por qué no al no a la guerra? Se podría intentar matar a la guerra de varias formas.

Cambiemos al ser humano

Una, cambiando al ser humano que posee una pulsión violenta, una característica de animal territorial y, como todo ser vivo, una necesidad innata y, por tanto, biológica, de durar en el tiempo y de prolongarse cuanto le sea posible. Si para ello debe matar, mata, lo ha hecho desde la tribu más primitiva hasta la Iglesia. Una tribu asalta a otra y mata para robarle las mujeres y seguir existiendo. En la película El Gatopardo se lo dice el príncipe de Salina a su sacerdote jesuita: ¿Cree usted, padre, que si la Iglesia necesitara eliminarnos para vivir ella, no lo haría? Y lo vería lógico”, añade el noble en el filme de 1963 basado en la novela de Lampedusa, del mismo nombre, dirigida por Lucino Visconti. De manera que, por esa parte, difícil tenemos detener la guerra, aunque no imposible, basta con esperar a que la razón vaya poco a poco imponiéndose a la emoción y administre así la necesidad. Veremos si eso sucede porque hasta ahora las mejoras que hemos comprobado en la especie se deben precisamente a la guerra y a los conflictos entre humanos, en general. Los avances para todos o para el mayor número de personas no los regala un poder formado por humanos, una especie animal egoísta por naturaleza, no social, sino que se conquistan y, ay de mí, se alcanzan por obra y gracia de la violencia y de la guerra, o, ¿por qué tenemos un trabajo de equis horas y no más?, ¿por qué unos países no siguen perteneciendo a otros? Porque todo lo anterior y mucho más se ha ganado en el campo de batalla o con otro tipo de resistencias o bien porque uno ha creído que nada podía sacarle al otro de provecho para sí mismo.

Liquidar la OTAN

Segunda forma. Esta vale si consideramos que la evolución hacia la paz es posible. Empezando a pensar en desmontar la OTAN, ¿para qué sirve la OTAN? Dicen que es una organización defensiva. ¿A quién defiende? ¿A mí? ¿De quién? ¿De los terroristas? ¿De Putin? ¿O de la OTAN misma? La OTAN es el brazo armado de mi mundo, el gendarme del FMI, de la OMC, del Banco Mundial, es la encargada de disparar las armas con las que apuntan las fábricas de armamento y, como dicen los del teatro, siempre que aparece en escena una pistola -o en una película- es porque alguien va a utilizarla. El presupuesto mayor del mundo en armento es el de EEUU: unos 700.000 millones de dólares (Andalucía iba a tener un presupuesto de 43.000 millones, tumbado por la oposición, Vox incluido, y era el mayor de su historia... Comparen). Rusia maneja unos 70.000 millones. Menudo pistolón hay en la escena, habrá que utilizarlo, si lo quitamos de en medio, quien huye de la tentación, huye del pecado. Pero entonces nos topamos con la forma anterior, la una, descrita antes para acabar con la guerra. Y con una derivación de esa forma: el fabricante no domina lo que fabrica sino que es al revés: lo fabricado le exige a su dueño que lo venda, toma cuerpo por sí mismo y se torna en dueño de facto.

De nuestros hogares al darwinismo social