¿Cómo conocer mejor a Sabina sin preguntarle nada?

Atresmedia estrenó el pasado domingo –de momento solo en Atresplayer Premium- un documental, Pongamos que hablo de Sabina, que ha causado sensación no solo por las declaraciones de la examante que más ha influido en las más célebres canciones del más célebre de nuestros cantautores, la exmodelo mallorquina Cristina Zubillaga, sino porque demuestra cómo puede conocerse mejor a un personaje desde la periferia de quienes lo han tratado en sus mejores momentos que preguntándole directamente a él en el reducido momento de la actualidad. “Primero no pudimos entrevistarlo por cuestión de agenda”, dice el periodista cordobés y residente en Sevilla Manuel Guerrero, responsable del guion, del rastreo de la documentación y de las preguntas de casi todas las entrevistas a terceros, “pero después vimos que era mucho más interesante rescatar sus propias declaraciones a lo largo de cuatro décadas que hacerle una entrevista de media hora y que nos diera solo la versión de ahora, de un Sabina mucho más comedido, que no es el que fue”.

El caso es que, a lo largo de hora y media, y con declaraciones de personajes de toda condición que lo han conocido bien, desde El Gran Wyoming hasta Baltasar Garzón, pasando por Ana Belén, Almudena Grandes, Vanesa Martín, Celia Villalobos, Esperanza Aguirre o Pablo Iglesias, entre otros muchos, se reconstruye ese personaje tan poliédrico que es el artista de Úbeda (Jaén), aquel muchacho de la calle melancolía que, con los años, se convirtió en un indiscutible icono de la evolución de nuestro propio país, un intelectual sin pelos en la lengua que siempre ha sorprendido por su habilidad para el soneto y para no plegarse a ningún cliché preestablecido, amante de los toros y a quien Nuria Fergó, tras su éxito en OT, le rechazó una oferta para grabar algo juntos por considerarlo “un viejo verde”.