Condenado un bar a indemnizar con 5.385 euros a una mujer accidentada en una zambomba navideña

Según la reclamante, "en el establecimiento se desarrollaba un evento festivo navideño, una zambomba, que había congregado a numeroso público, dirigiéndose en un momento dado a los aseos, donde resbaló al no percatarse de la presencia de líquidos y suciedad vertida en el suelo, sufriendo lesiones de las que las que tardó en curar 79 días, 18 de ellos impeditivos, quedándole como secuela algias postraumáticas a la que asignaba dos puntos y habiendo tenido que hacer frente a gastos médicos ascendentes a 1.043, 67 euros".

Frente a ello, y tramitada la reclamación por el Juzgado número uno de Lebrija, la empresa del bar y la aseguradora del mismo se oponían a esta reclamación "poniendo en tela de juicio el accidente, que sostienen no se puso en su conocimiento hasta transcurridos varios días, asegurando que no tuvieron conocimiento de que los aseos pudieran estar sucios, que no se produjeron otras caídas y que, en todo caso, el hecho derivaría de un riesgo normal de la vida que cualquiera ha de asumir", entre otros aspectos.

Pero el Juzgado número uno de Lebrija estimó la demanda de la mujer, considerando acreditado el siniestro y su imputabilidad a la demandada, así como la realidad y entidad de lesiones, secuelas y gastos médicos. A tal efecto, dicha instancia judicial condenó a la empresa del bar y a la compañía aseguradora a indemnizar a la reclamante con 5.385,72 euros.

Ante dicha sentencia condenatoria, ambas entidades recurrieron ante la Audiencia provincial, solicitando que se desestimase la demanda en su integridad o, subsidiariamente, que se fijase la indemnización conforme al parámetro de 79 días no impeditivos, sin secuelas y sin gastos médicos, en la cantidad de 2.482, 97 euros.