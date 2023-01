Convocan una marcha por el 14 aniversario de la desaparición de Marta del Castillo

Así, el tribunal desestimaba el recurso de apelación de la familia de la víctima y con ello confirmaba la denegación de "la práctica de nuevas diligencias de prueba", en este auto contra el que no cabía "recurso ordinario alguno", mientras la decisión de archivo del Juzgado de Instrucción número cuatro sí era susceptible de recurso de reforma.

La abogada Inmaculada Torres, que representa a los padres de la víctima del crimen, anunciaba no obstante su propósito de plantear ante la propia Sección Tercera de la Audiencia un incidente de nulidad, por aplicar dicha instancia "una norma no aplicable" en este caso, que no se trata de una instrucción como tal, sino de "una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo, lo que no incluye ningún delito" investigable, según la abogada. La letrada agregaba que en el caso de que la Audiencia no atendiese dicho recurso de nulidad, formularía una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.