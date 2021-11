También haría falta dinero, muchísimo dinero, que nos diéramos a nosotros y a quienes necesitan colocarse a nuestra altura socioeconómicamente, es decir, a la altura de los que ya hemos contaminado bastante desde el siglo XVIII occidental y ahora miramos a otras energías alternativas a las energías fósiles, incluyendo a la energía nuclear. Según la revista Política , apenas hay posibilidad de que los casi 200 países reunidos en Escocia acepten soportar la carga económica y política para realizar el tipo de reducciones radicales de emisiones necesarias para alcanzar ese objetivo de no subir de los 1,5 grados. Los países ricos se comprometieron a ofrecer 100.000 millones de dólares al año en financiamiento climático para 2020, pero ahora dicen que no alcanzarán esa marca hasta 2023. Sin el efectivo, algunos países en desarrollo no están dispuestos a ceder en emisiones.

Es significativo que los países árabes, a los que les sobra el sol, se hayan hecho de oro -las minorías déspotas- con el crudo y con la colaboración occidental, desde 2001 se han intensificado las guerras justo en los países de los “moros malos” con la excusa de quitar de en medio a los tiranos dictadores: Libia, Irak, Afganistán... y Siria porque no hemos podido al meterse por medio Rusia.

Cuando terminaron las dos guerras mundiales, gran parte de las deudas de guerra se le perdonó a Alemania que ahora se queja de lo que gastamos los españoles. La primera vez ocurrió en 1923, cuando la economía alemana se encontraba arrasada después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba obligada a pagar a los aliados un total de 132.000 millones de marcos de oro. Sin embargo, los estados victoriosos en la contienda perdonaron a Alemania la deuda. La deuda reclamada a Alemania correspondiente al período anterior a la Segunda Guerra Mundial se elevaba a 22.600 millones de marcos incluidos los intereses. La deuda de la posguerra (1945-1952) se estimaba en 16.200 millones de marcos. la economía alemana quedó de nuevo arruinada. Al reconocer que los elevados niveles de deuda externa impedirían la consolidación de la paz y la estabilidad en la Alemania recién democratizada, en 1953 los victoriosos aliados occidentales la perdonaron otra vez.



Eric Toussaint escribe que “las sumas citadas anteriormente no tienen en cuenta las deudas ligadas a la política de agresión y de destrucción llevada a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ni las reparaciones que los países víctimas de esa agresión tienen el derecho de reclamar. Esas deudas de guerra fueron apartadas, lo que constituyó un enorme regalo suplementario para Alemania del Oeste”.

Se le perdonó por miedo al comunismo y para que se colocaran a la altura de los países capitalistas más desarrollados. EEUU aprovechó la infraestructura nazi de espionaje contra los soviéticos, de hecho en la Alemania nazi, antes de la guerra, ya se habían establecido varias multinacionales de países democráticos y gloriosos apellidos que apoyaron a los nazis aún están en el candelero. Si no están ahora de humor para leer libros, vean el documental Los socios americanos de Hitler . El dinero no tiene ideología y a este principio le debemos gran parte del calentamiento del planeta así como múltiples progresos sobre todo en Occidente, que todo hay que decirlo.

En este momento tocaría repartir dinero por miedo a la autodestrucción debido al cambio climático. Pero, ¿cómo hacer eso si nuestro mismo desarrollo nos ha llevado a numerosas crisis y ahora estamos en el seno de otra derivada de la dinámica de mercado y de la pandemia? ¿Cómo poner de acuerdo a las potencias occidentales para eso? ¿Qué pasaría con ese enorme montante de dinero en manos de gobiernos corruptos existentes por todas partes? ¿Cómo ayudar a China, Rusia e India, que son enemigos potenciales e incluso son ellos quienes tienen que ayudarnos a nosotros y producen energías destructivas que nos venden?



Los “jueces” que ahora se rasgan las vestiduras juzgándose a sí mismos y hablando de alarmas rojas y de autodestrucción del planeta deben hacerse el harakiri, los políticos no deben mirar los votos, si desean cumplir con los acuerdos que tomen, ello los va a obligar a aplicar medidas antipopulares y los empresarios y los estados deberán invertir en cambiar radicalmente los modelos de producción, ¿serán capaces? Si así fuera, estaríamos ante una gran prueba de responsabilidad y madurez humana, incluso ante un avance evolutivo neurocientífico donde se dejarían a un lado muchos efectos de nuestro cerebro primitivo para actuar con la corteza frontal que es la que dirige más las decisiones racionales. Realmente, desde el punto de vista místico, nos hallaríamos ante un milagro.

Mi pregunta es: ¿cómo va a lograr todo lo anterior una especie que ha santificado a la democracia en lugar de, en este caso, ante esta encrucijada, actuar como la Roma clásica cuando instalaba en el poder a un dictador para que pusiera orden en la anarquía o bien se asentara en las máximas alturas un gobierno mundial autoritario que implantara el camino trazado por la ciencia? Pura utopía, pura entelequia, pero es la locura que ahora se me ocurre aunque desde luego ese gobierno o bigobierno llegará con los siglos.