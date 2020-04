«Desgraciadamente con la crisis del COVID-19 se está incrementando el número de timos»

P- Desde el año 2005, fecha de fallecimiento de Enrique Rubio, usted continúa la ingente y necesaria labor de recopilación de diferentes tipos de timos y estafas. Su tío, a lo largo de su vida, había clasificado más de 2.000 para la Timoteca Nacional y creo que usted ha añadido unos 400 timos más. ¿Podría indicarnos los más llamativos y los que se producen con más frecuencia?

R- Sí, desde diciembre 2005, fecha de la muerte de mi tío, habré clasificado unos 500 más, la mayoría de ellos relacionados con internet y las estafas online, bien sea “Phising” o cualquier otra modalidad de suplantación cibernética; desde la plataforma Paypal o cuenta de Amazon hasta la de entidad bancaria o de cualquier entidad de voluntariado. Existen muchas estafas online apelando a la solidaridad y caridad de la gente. Siempre hay un niño enfermo con una rara enfermedad o un discapacitado físico sin recursos, que precisa de la caridad para crear un falso proyecto de crowdfunding para costear la causa.

Uno de los más llamativos se da en las plataformas de alquiler vacacional, donde delincuentes seleccionan fotos reales de inmuebles, con su correspondiente descripción, y los ofertan en falsas cuentas con el único fin de conseguir la paga y señal de una hipotética reserva.

También es curioso el que compra un objeto de segunda mano, de no mucho valor, y muestra el ingreso en cajero vía sobre directo en horario cerrado de oficina. Al vendedor le aparece el importe (a falta de comprobación física la mañana siguiente), pero esa misma noche ya le ha entregado al tío que “salía de currar y le venía bien pasar” la bicicleta o guitarra de turno, confiando que la persona le había ingresado según acordado.

P- El proyecto de la Timoteca Nacional lo puso en marcha Enrique Rubio a principios de los ochenta, dentro del programa radiofónico "Protagonistas" de Luis del Olmo. Usted es el heredero de la marca y a través de la web www.timotecanacional.com, se puede ver la "quijotesca vida" de su autor, una galería vip, personajes relacionados con el mundo de los sucesos y las estafas, fotogramas y vídeos. No obstante, hay mucho material no lo tiene digitalizado ni puesto en la web por motivos de seguridad. Según usted me comenta, ¿hay mucho personaje de corta y pega que luego no cita la fuente ni autoría?.

R- Exactamente. Al margen de que generar una web completa con los 2.500 timos clasificados por categorías, y todos los subapartados pertinentes, sería un trabajo titánico para uno solo, considero que no es el mejor país para ofrecer un contenido gratuito que muchos medios de comunicación utilizarían para “rellenar vacaciones” con sus becarios de turno sin ofrecer la más mínima reseña o autoría... ya no digo monetizarlo, que eso sería una utopía. Y lo digo así, de forma clara, porque me ha pasado. Más hoy en que un hacker mediano puede descargarse todo ese trabajo de forma relativamente fácil en una hora, y después ofrecerlo online con más que dudosos intereses. Así que la única forma de que yo pueda controlar toda esa información es tenerla “offline”, que es como la tengo.

Además, imagínese ofrecer de forma tan fácil un manual con cientos de tipologías para delinquir. Porque claro, puede tener la función preventiva e informativa para alertar, pero también puede entenderse como una invitación al lucro fácil.

P- Enrique Rubio fue redactor del mítico semanario de sucesos El Caso, editado por Eugenio Suárez a partir de 1952. Más tarde su tío crea y dirige a principios de los años 60 otra publicación del género titulada Por Qué. Posteriormente colaboró en numerosos programas de radio y televisión informando sobre sucesos y, sobre todo, timos. Fue maestro de maestros para muchos periodistas. ¿Cuál es el timo más divertido y cuál el más despreciable que le contó su tío?

R- Uno de los más divertidos para él fue el que efectuaron una familia de gitanos analfabetos en Francia, allá por 1970. Para lucrarse de las ayudas que la Seguridad Social francesa ofrecía a los precarios inmigrantes por cada nuevo hijo, la familia de “El Chorra” -que así se llamaba el lince- consiguió falsificar 300 certificados de nacimiento falsos para hijos inexistentes a los que bautizaron (ya por hartazgo y falta de ideas) con nombres como Manolo Escobar o Juan Pardo, estafando millones de la época hasta que se dieron cuenta. Incluso hay una película con el propio Manolo Escobar que narra los hechos, se titula Cuando los niños vienen de Marsella.

Como despreciable, cualquiera de los que se aprovecharon de personas mayores, llegando algunas de ellas al suicidio por impotencia, vergüenza ajena o terribles daños colaterales para la familia afectada.

P- En enero de 2020 La 2 de TVE emitió el documental Dos crímenes por semana: El caso de El Caso, donde usted intervenía hablando de Enrique Rubio y del famoso semanario. Se han publicado varios artículos de investigación sobre El Caso, además del libro de Juan Rada con motivo del 60 aniversario de la publicación. Tengo entendido que el primer libro que salió a la calle sobre El Caso no fue en España, sino en Francia a cargo de una autora francesa. ¿Puede facilitar más datos al respecto?

R- Sí, es el libro de Marie Franco, catedrática de Literatura y Civilización de la España Contemporánea en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3. El libro, publicado por la Casa de Velázquez en 2004, fue escrito en francés bajo título Le sang et la vertu: faits divers et franquisme, dix années de la revue El Caso, 1952-1962. Disecciona de forma magistral la primera década de El Caso. La autora me contó que mi tío la ayudó enormemente en la fase de documentación, así como Eugenio Suárez, fundador del semanario que guardaba un cariño inmenso hacia ese libro y su autora. Porque para Don Eugenio, los inicios de su periódico de sucesos fueron maravillosos. Piense que, en origen, antes de que se incorporase la emblemática Margarita Landi (Verdugo, de apellido real), en la redacción de El Caso sólo estaban Eugenio Suárez, José María de Vega y Enrique Rubio, que lograron firmar como 21 redactores diferentes gracias a los múltiples seudónimos que usaron cada uno. En el caso de mi tío fueron, entre otros: Jaime Estévez, Javier Peña, Carlos Ortiz, Don Quijote de La Rambla, Enrique Rubio, E. Blond, Edouard Blond (a partir de 1968). Así que ya ve, la picaresca también estuvo presente en los inicios de El Caso.