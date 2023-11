El alcalde afirma que «no ha entrado ningún proyecto» de nuevos rascacielos en la Cartuja

Sin embargo, preguntado al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz , hay afirmado no haber visto el proyecto, así como que “ no hay nada en el Ayuntamiento . No ha entrado ningún proyecto en ese sentido ”. Incluso, más allá, “he preguntado al director del parque y al consejero si tienen conocimiento y tampoco lo tienen ”.

Preguntado sobre la posibilidad de que los solares propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en la avenida Carlos III y utilizados actualmente como aparcamientos pudieran destinarse a la ampliación del PCT – precisamente donde se apunta a la construcción de los nuevos rascacielos –, Sanz ha aseverado que “el proyecto de eCity tiene contemplado hacer unos nuevos, que liberarían el espacio actual de aparcamiento, y evidentemente también habría que plantear la ampliación del parque por ahí”.

Con respecto a los tres nuevos edificios para ese enclave, el regidor ha reconocido no tener “conocimiento del proyecto definitivo y he visto solo un dibujo” que “no me disgusta”. Sobre la posibilidad de que fuesen rascacielos – como así parece que se plantea, lo que aumentarían el aprovechamiento del suelo con la construcción en altura –, el regidor ha expresado que “no creo que en este momento hagan falta más rascacielos en el entorno del parque tecnológico Cartuja”, incidiendo nuevamente en que “sí hacen falta más edificios singulares y emblemáticos como los que hay ahora mismo en el parque”.

Con todo, “el Ayuntamiento va a estar siempre a favor de la ampliación”, así como “de cambiar el uso de algunos suelos”, lo que sin afirmarlo, podría remar a favor de la construcción de las tres nuevas torres. No en vano, “el parque tecnológico de la cartuja es uno de los principales motores económicos de la ciudad de Sevilla y evidentemente hay que hablar de su mantenimiento, de su promoción, de seguir invirtiendo y de ampliarlo”. En todo caso Sanz ha incidido repetidamente en que será con “nuevas edificaciones, nuevos espacios o nuevos edificios singulares y emblemáticos”, tipología en la que no ha confirmado si entrarían o no los tres nuevos rascacielos.