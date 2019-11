El «auge» de Vox en Sevilla y su «respaldo en los barrios obreros»

En ese sentido, Cristina Peláez ha defendido que Vox es "el partido que más crece en la práctica totalidad de los barrios de Sevilla capital en número y porcentaje de votos , aumentando en 26.000 votos desde (las elecciones autonómicas de) diciembre y en 11.600 votos desde (los anteriores comicios generales de) abril". "No vamos a defraudar a nuestros votantes. Seguiremos trabajando sin descanso por defender a todos los sevillanos y también por seguir transmitiendo nuestro mensaje político y social para mejorar la ciudad", ha aseverado, recordando que en el plano provincial, Vox ha escalado hasta ser la segunda fuerza electoral, sólo superada por el PSOE.

"Hemos conseguido un importante respaldo en los barrios obreros, en la Sevilla que madruga, en la Sevilla asfixiada a impuestos, en la Sevilla olvidada por este Ayuntamiento y este alcalde", ha aseverado Peláez, lamentando las críticas del socialista Juan Espadas a los "planteamientos radicales" de Vox en materia de autonomías, inmigración o lucha contra la violencia de género.

En ese sentido, le ha reprochado que haya pactado los presupuestos municipales de 2020 con "el comunismo (de Adelante, formado por Podemos, Participa e IU), que ha llevado la barbarie, al hambre y a la pobreza más absoluta a muchos países", preguntando si quienes les han respaldado no son "negativos para la democracia".

También ha lamentado que Espadas diga que su partido está en contra de los principios y valores con los que la sociedad quiere avanzar. "¿Qué principios, los de los 21 ex altos cargos que robaron el dinero de los parados o los de quienes se gastaron el dinero público en juergas, prostitutas y cocaína? Por supuesto que estos no son los principios que defendemos", ha enfatizado. Además, ha avisado que el Ayuntamiento "no convoca" a Vox "a los minutos de silencio ni a los actos destacados, como por ejemplo la presentación ayer de la portada de la Feria de 2020".