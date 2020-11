El Cerro del Águila exige el centro de salud que se le prometió hace cuatro años

Decenas de metros de verjas protegen la nada: un amplio solar el que crecen jaramagos y malas hierbas. Prendido de una de ellas, hay un candado diminuto en el que una pareja ha escrito su nombre. Eso es todo. Hace ya cuatro años que este terreno está destinado a un nuevo centro de salud para el Cerro del Águila, pero nada parece indicar que esto vaya a suceder próximamente.

En 2016 se constituyó la Plataforma Pro-Nuevo Centro de Salud Cerro del Águila, debido al mal estado del que aún, hoy en día, es el ambulatorio del barrio. “Nada más constituirnos como plataforma”, recuerda su portavoz Juan Carlos Ruiz, “el trato con las instituciones fue muy bueno. En 2016 estaba el PSOE en el Gobierno, en el Ayuntamiento y en el Distrito. El trato era fantástico. Tuvimos contacto con todas las partidos políticos, hicimos visitas con ellos al centro de salud y tuvieron charlas con la directora de entonces... Y todos nos apoyaban”. Debido a que era inviable ampliar y reformar el centro de salud para adaptarlo a las necesidades del barrio, se hizo necesaria la construcción de uno nuevo. Después de cinco reuniones con el PSOE, se llega a un acuerdo que satisface a los vecinos del Cerro: El nuevo centro de salud se construiría en un solar, propiedad del Instituto Municipal de Deportes, apenas a unos pasos del actual. “Nosotros”, dice Juan Carlos, “como vecinos, sabíamos que esto era deshacernos momentáneamente de un terreno destinado al deporte, que era otra petición del barrio, pero por urgencia lo vimos comprensible. Nos dijimos: “Ya lucharemos por el solar deportivo cuando toque”. Y ahora, ninguno de las dos. No tengo ninguna duda: el PSOE quería deshacerse de ese solar y nos ha utilizado para ello”.

El centro de salud del Cerro del Águila carece de Urgencias y las salas de espera son diminutas. “Con la vacunación de la gripe ya se producían colas”, señala el portavoz de la Plataforma. “Así que imagínate el estado del centro debido a la pandemia y al distanciamiento social”. En 2018, recibieron un organigrama en el que se desglosaban las características que habría de tener un centro de salud adecuado para el barrio, en función de su número de habitantes. Parecía que el proyecto estaba en marcha. Pero, entonces, llegaron las elecciones de diciembre. “Nosotros creíamos, ingenuamente, que el cambio no nos afectaría”, dice Juan Carlos, “porque el PP, en la oposición, estaba de acuerdo con nuestra propuesta y el PP del distrito Cerro-Amate había elevado varias peticiones para que se construyese un centro de salud. El mismo PP lo llevaba en su programa. A nosotros nos daba igual quién descubriese la placa de inauguración”. Sin embargo, el tiempo pasó sin que la Plataforma recibiese respuestas del Gobierno. Por fin, a través del PP del distrito Cerro-Amate, les transmitieron el veredicto: “Nos hicieron saber que el centro de salud no entraba en sus planes inmediatos, y que tenían que constituir un comité con la Junta para priorizar cuáles eran las necesidades”. A pesar de que, desde entonces, no se ha construido o modificado ningún centro de salud en Sevilla, todo hace pensar que el del Cerro no será el primero. Juan Carlos Ruiz saca, de su bolso, un cuaderno en el que hay cuatro nombres escritos. El último es ilegible, y se ríe al intentar descifrarlo. Estos son los tres restantes: Virgen de África, Mallén y Marqués de Parada. “No es oficial, pero nos han dicho que estos serían los centros de salud beneficiados. No son propiedad de la Junta, son edificios en alquiler y, además, no se encuentran en una zona como esta, obrera”.

“Hoy”, apunta Juan Carlos, “hemos sabido, debido a que se están elaborando los Presupuestos, por medio de un compañero de Adelante Andalucía que vive aquí al lado (Nacho Molina) que no se va a destinar nada al centro de salud. Así que tenemos la constancia de que para 2021 tampoco habrá nada. Ya son dos años del gobierno del cambio y seguimos igual”. “Yo no me he sentido defraudado por el PP”, comenta el portavoz de la Plataforma, “porque me lo esperaba. El PP usa las reivindicaciones de los ciudadanos que viven en barrios obreros para acceder al poder. Pero una vez que acceden al poder no las atienden. Lo sufrimos con Zoido, que se paseó por el distrito señalando desperfectos y, luego, los cuatro años del PP con mayoría absolutísima, nada de nada”.

La última vez que la Plataforma Pro-Nuevo Centro de Salud Cerro del Águila se reunió para protestar fue en verano. “Determinamos que haríamos una concentración principal para septiembre pero, entonces, las condiciones sanitarias empeoraron”. Juan Carlos recuerda que la mayor parte de los miembros de la Plataforma son personas de edad avanzada y que, por tanto, se ven obligadas a extremar las precauciones. El miedo hacia el coronavirus, sin embargo, se agrava si el centro de salud destinado a hacerle frente se encuentra en una situación de debilidad, como es el caso del Cerro. Para el ambulatorio del barrio no hay visos de mejora en este año. Las malas hierbas, entre tanto, siguen creciendo en el solar.