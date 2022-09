El condenado por asesinar a su novia de 12 puñaladas acepta cinco años por otra agresión

Según el escrito de la acusación particular, ejercida por el abogado Álvaro Castillo Fontalba, los hechos acontecieron el 7 de marzo de 2021, cuando R. V. C. acudió a un bar de la calle Real de Utrera, en Dos Hermanas, gritando ante dicho establecimiento.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, de conformidad entre las partes, ha condenado a cinco años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa a R. V. C., de 56 años de edad y quien ya fue condenado a 22 años de cárcel por asesinar a su novia en 1997 asestándole 12 puñaladas, una pena después rebajada a 14 años por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que eliminó los agravantes de alevosía y ensañamiento inicialmente apreciados en la Audiencia.

Ante ello, el varón víctima de los hechos salió a su encuentro, "puesto que le conocía de vista", si bien al ver que el acusado estaba haciendo "aspavientos" y dando "manotazos", intentó marcharse de allí. No obstante, R. V. C. le agarró del brazo, "sacó un cuchillo que tenía oculto y se lo clavó a la altura del pecho", según la acusación particular.

En el escrito de acusación particular, recogido por Europa Press, figura que el investigado intentó asestar una segunda puñalada a la víctima, quien "pudo evitar" la segunda agresión interponiendo su brazo, toda vez que la herida recibida "podría haber afectado a estructuras vitales como la vena aorta abdominal o vasos sanguíneos de mediano calibre", con lo que "podría haberle causado la muerte" a la víctima.