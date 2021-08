El conflicto vecinal con los veladores al aire libre

El balón de oxígeno que ha supuesto para la hostelería la instalación de veladores en plazas de aparcamientos ahora está suponiendo una preocupación para los vecinos de Sevilla, que temen que esta medida extraordinaria se prolongue durante mucho más tiempo. De momento, no se ha anunciado ninguna fecha límite de vigencia, aunque señalan que hasta ahora los permisos se han concedido en precario.

El pasado 7 de octubre de 2020 el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una serie de medidas extraordinarias para ayudar al sector de la hostelería, ampliando así las zonas en las que se pueden instalar los veladores en espacio público. Esta flexibilidad de la ordenanza preocupa a muchos vecinos de Sevilla, al igual que sucede en otros municipios como Mairena del Aljarafe, donde los habitantes opinan que los veladores están “invadiendo las calles”.

“Lo que sobran son tantos veladores”, “no cumplen con las normas referidas a la limpieza tras el cierre”, “los veladores no pueden estar por encima de todo” o “¿solo tenéis planes para que quepan más veladores?” son algunos de los comentarios más repetidos que realizan los sevillanos a través de las redes sociales.

La ordenanza mencionada está dirigida a aquellos negocios que no tienen terraza o espacio en la acera, e indica que las terrazas de veladores se podrían instalar en zonas de aparcamiento y en espacios no vinculados a la acera de la fachada que implique el cruce de calzada. Esa decisión ha generado malestar entre los vecinos porque ha permitido a varios locales ocupar plazas de estacionamiento en zonas donde ya era difícil aparcar.

En concreto, los negocios que pueden acogerse a esta modificación son aquellos que por las dimensiones de la acera no tienen espacio para tener veladores, no pueden usar todas las mesas exteriores autorizadas para mantener la distancia de un metro y medio o no pueden tener todos los veladores que corresponde por el aforo, según la ordenanza de contaminación acústica y ruidos.

Para ello, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir: deben habilitar una plataforma que iguale el espacio de terraza con el acerado, señalizar el espacio que se ocupa, tener un límite máximo de mesas y, además, no podrán instalarse en espacios que afecten al carril bici, la movilidad peatonal, la circulación de vehículos u otros elementos de mobiliario urbano; una medida que no siempre es cumplida, según cuentan las plataformas de vecinos de Sevilla.

Urbanismo también explica que los veladores no podrán ubicarse en zona de estacionamiento regulado en superficie o de carga y descarga y, en determinados casos, habrá que solicitar un informe a la Delegación municipal de Movilidad, como es el caso de los aparcamientos de motos. Con estas condiciones se podrá ocupar una plaza de aparcamiento en paralelo al acerado frente a fachada, al otro lado de la calzada o frente a la fachada del edificio colindante si este da la correspondiente autorización.