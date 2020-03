«El día después» de Sevilla: Espadas reprograma todos los eventos , incluida la Feria

Espadas ha realizado estos anuncios en una rueda de prensa telemática, tras mantener una reunión también no presencial con representantes de los agentes económicos y sociales de Sevilla (CES, Cámara de Comercio, CCOO y UGT), el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, la Autoridad Portuaria, las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, el Consejo Económico y Social de Sevilla, las asociaciones de autónomos andaluces UPTA y ATA y, por último, las federaciones andaluzas de cooperativas de trabajo asociado Faecta, agroalimentarias Faeca y de sociedades laborales Feansal.

En materia económica, incide en que su gobierno local ha llegado "al máximo" de su capacidad en cuanto a aplazamientos de pagos o flexibilización de tributos , ya que "toda la actividad paralizada no pagará tributos o tasas municipales", como puede ser la de basura o veladores . Sin embargo, insiste en que cualquier otra medida que se plantee ha de tener "respaldo normativo suficiente" porque se necesitaría "habilitación estatal" y pide al Estado una mayor flexibilización del techo de gasto para invertir fondos municipales.

Espadas analiza "qué se puede desarrollar y hacerlo de forma coordinada con otras instituciones de la ciudad, como la Maestranza", ya que asegura que "no se entiende esta feria sin actividad taurina y plantea recuperar la Feria de San Miguel en esas fechas.

" No vamos a improvisar en temas sociales porque tenemos ya una potente red y un presupuesto , además de que se reforzará la plantilla de UTS y se colaborará con las ONG que trabajan como cinturón de seguridad con el Ayuntamiento", subraya indicando que convocará a las entidades en los próximos días para abordar el refuerzo de medidas en esas "zonas de especial dificultad".

Sobre este colectivo de mayores, Espadas espera que llegue en los próximos días el material de protección suficiente --el sábado llegó una parte-- para poder volver a extender el servicio de ayuda a domicilio. Señala que actualmente sólo se atiende a unos mil usuarios mayoritariamente de modo no presencial y presencialmente a grandes dependientes o personas que viven solas ante la escasez de mascarillas o guantes. De todos modos, el Ayuntamiento trabaja para tener "un suministro propio" aunque "es muy complicado tener contratos como está el mercado".

Por otra parte, preguntado por la puesta a disposición de la Junta de Andalucía del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) para su adaptación como hospital, Espadas señala que se trata de una planificación "por si fuera necesario", pero que la Administración andaluza aún no lo ha solicitado formalmente.

"Pregunté si iba a ser una necesidad inmediata y se me dijo que no, que no estamos en este escenario y que sería como último recurso, pero se estar planificado ante un posible empeoramiento de resultados", aclara.