El error del alcalde de Sevilla que enfada, y mucho, en Huelva

El texto concreto es el siguiente: “14.000 almas compartirán con nosotros en la línea de salida el afán por la superación, el sacrificio, las ganas, los nervios, los fracasos y el éxito. Venimos a escribir nuestra historia en un escenario milenario, donde partió la primera vuelta al mundo o el Descubrimiento de América. Gestas colectivas que se convierten en testigos de nuestros relatos individuales”.

El propio @deividhue ya le dio la primera respuesta: “Señor Espadas predique su sevillanía con clase y talento y no diciendo barbaridades como la que está subrayada. Le invito a leer historia y a estudiarla... no me sea inculto. Rectificar es de sabios. Un saludo desde la vecina Huelva, tierra de descubridores”.

Lo del actual alcalde de Sevilla ha sido por escrito, pero lo de Zoido fue verbal, durante un acto electoral: “Desde Sevilla salieron las naves para descubrir América, aunque digan que es desde Palos es mentira, y éste es el kilómetro cero para conquistar Europa”, fue su frase exacta.

Metidos en harina de conquista de votos, hasta su compañero de partido, el entonces alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, le contestó públicamente: “a Zoido hay que ponerle un cero en historia”, dijo. Zoido, para que su partido no sufriese una merma de votos innecesaria, se vio obligado a disculparse: "Todo el mundo que estaba allí presente en el mitin sabe la clave desenfadada y de humor en la que hice el comentario, pero después de ver la trascendencia que ha tomado he mandado sendas cartas -al alcalde de Huelva y Palos- contando como sucedió todo”, decía.