El miércoles de Feria será festivo

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la propuesta por la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores para establecer el miércoles de la próxima Feria de Abril, el 4 de mayo, y el día del Corpus Christi, el 16 de junio, como festivos de ámbito local en 2022, una iniciativa que ha contado con el apoyo de Adelante Sevilla y con el rechazo de PP, Cs y Vox, que preferían que el festivo de la Feria se hubiera colocado el día de San Fernando, patrón de la ciudad.

Según ha explicado en su intervención el responsable del área, Juan Carlos Cabrera (PSOE), la colocación del festivo el miércoles de Feria, que lleva ya dos años sin poder celebrarse por la Covid-19, trata de facilitar la conciliación familiar a la hora de disfrutar de esta Fiesta Mayor de Sevilla y de contribuir a la recuperación económica de la ciudad. Así, entiende que puede suponer un mayor impulso para la economía local si el festivo es en la Feria y no el día de San Fernando, si finalmente puede celebrarse teniendo en cuenta la pandemia.

Además, recuerda que la colocación de este festivo "sigue en la línea que ha mantenido en los últimos años de ofrecer la posibilidad a los sevillanos de disponer de una jornada no laboral en la Feria de Abril, ya que Sevilla no contaba hasta ahora con ello lo que, sin duda, era una anomalía respecto a la mayoría de municipios del país".

En la misma línea se ha mostrado la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, quien ha pedido "mirar al futuro y no en el pasado, ya que algunos se quedaron muy en el pasado". Considera que ese festivo en una Feria "tan esperada" puede ser "beneficioso para el interés general" y aportar en esa "reconstrucción económica que necesita Sevilla".

Por el contrario, el resto de los grupos de la oposición han insistido en que ya existirá un festivo el lunes de la Feria de Sevilla, al caer en domingo el día 1 de mayo --festivo nacional-- y pasarse a la jornada siguiente, y han reclamado mayor atención a San Fernando. Así, el concejal del PP Juan de la Rosa ha incidido en la necesidad de que exista un "compromiso con el patrón", que se celebra el 30 de mayo. "El gobierno vuelve a no apostar por el patrón. Las excusas se pueden alargar pero no hacerlas indefinidas", añade el popular, que considera que con dos festivos esa semana de Feria "no es una fiesta sino un fiestón".

En la misma línea, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha pedido que se cumpla con el planteamiento de que, "cuando hubiera un festivo en feria, se repartía el otro en San Fernando, lo que ocurre este año". "Además este San Fernando cae en lunes, por lo que ayudaría a la recuperación", recalca.

De su lado, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, se ha opuesto a esta propuesta de festivo en la Feria y lamenta que "desde 2017 se lleva sin celebrar San Fernando". Ante las críticas expuestas, Cabrera ha defendido el papel del Ayuntamiento en los actos y celebraciones que se realizan ligados al patrón, con "una representación y altura suficiente para dignificar la ciudad".