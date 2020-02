El reto de limpiar a mano el entorno del Guadalquivir

Si la tarea no la realizan las administraciones y, sobre todo, no la evitan los ciudadanos responsables, limpios y concienciados con la naturaleza, menos mal que existen asociaciones como Ok Planet Sevilla, que, aunque lleva en funcionamiento solo unos meses, ya han limpiado el pinar del Parque Alcosa e integran dos plataformas comprometidas: Salvemos el Guadaíra y Torreblanca Verde. Ayer fue capaz de coordinar a un centenar de voluntarios e implicó a casi todos los Ayuntamientos ribereños para realizar una limpieza de la orilla del Guadalquivir con recursos contados: guantes, bolsas y voluntad. No solo colaboraron los Consistorios de Sevilla y Córdoba, sino los de pueblos por los que pasa el gran río de Andalucía desde su nacimiento: Quesada, Villa del Río, Marmolejo, Montoro, El Carpio, Almodóvar del Río, Posada, Lora del Río, Peñaflor, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Camas, San Juan de Aznalfarache, Gelves, La Puebla del Río, Lebrija y Sanlúcar de Barrameda.