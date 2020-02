El sevillano repatriado cuenta su experiencia en la ciudad del coronavirus: «No era agradable pero tampoco límite»

El sevillano Manuel Vela , uno de los 19 españoles que fueron repatriados de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, ha explicado este sábado que él y el resto de componentes del equipo de fútbol para el que trabajaba hacían su vida en la ciudad con "relativa calma", pues aunque "no era obviamente agradable" porque no podían moverse libremente, "no era una situación límite".

Así van sucediéndose los días hasta que se confirma su repatriación. El día que un compañero que estaba en contacto con la embajada del Reino Unido les indica a él y al resto de españoles que se acercaba el momento, todos se congregaron en casa del director deportivo, Pedro Morilla.

Según ha expuesto, lo complicado fue el dispositivo, "una odisea", pues no había tráfico, no había 'didis' --los taxis en China-- y fue una evacuación larga porque salieron sobre las 21,30 horas en dirección al aeropuerto y el avión salió a las 9.00 horas del día siguiente, o sea, once horas y media para un trayecto que "suele durar 20 minutos". Todo por un control del Gobierno chino para evitar la salida de personas de Wuhan que no estuvieran autorizadas. "Afortunadamente, subimos al avión, hicimos escala en UK y aterrizamos en España", ha concluido.

De la llegada España ha dicho que lo que más le "desbordó" fue el dispositivo de entre ocho y nueve furgonetas que les escoltaron del aeropuerto de Madrid al hospital donde hicieron la cuarentena. Preguntado por si tiene pensado volver, afirma que sí. "Nuestra idea es volver. El proyecto de Wuhan lleva cinco años, con lo cual está consolidado, y tenemos la palabra de la empresa del momento en que sea posible volver seguir con el proyecto adelante", ha finalizado.