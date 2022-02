El TS avala no indemnizar a la familia del conductor de Tussam muerto por suicidio

Frente a dicha sentencia del TSJA, la familia del fallecido interpuso ante el Supremo un recurso de casación para la unificación de doctrina reclamando que se declarase que la empresa "incurrió en incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales por no haber previsto en los riesgos psicosociales el suicidio y, por tanto, que se condene a la empresa a abonar una indemnización por daños y perjuicios de 40.000 euros para la madre del trabajador fallecido y para su viuda e hijos 200.000 euros por daños psíquicos y morales más otra adicional de 212.294,25 euros por pérdida patrimonial".

No obstante, el Supremo ha declarado la no admisión del citado recurso de casación para la unificación de doctrina promovida por el citado y difunto empleado de Tussam, porque en la sentencia de contraste esgrimida por la familia, "se reconoce el derecho a la indemnización porque la empresa, pese a conocer la situación del actor, no adoptó ninguna medida preventiva para evitar el daño finalmente generado, siendo precisamente ese incumplimiento empresarial el que deriva en la indemnización reconocida, por la responsabilidad que ello genera", una "situación que no es parangonable con la que examina y decide la sentencia recurrida, en la que no consta situación de hostigamiento, inquietamiento o presión de alguna forma ejercida por la empresa con ánimo de acoso o de torcer la voluntad del empleado".

De este modo, el Supremo declara la firmeza de la mencionada sentencia del TSJA y aclara que su resolución no es susceptible de ningún recurso.