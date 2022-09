Emasesa declarará la alerta por sequía en Sevilla a principios de octubre

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Sevilla, Emasesa, ha acordado declarar el 3 de octubre la alerta por sequía, lo que no implica cortes de suministro sino un ahorro adicional y la prohibición del consumo de agua potable de la red no acordes con la situación actual de los embalses. Ha garantizado, por otro lado, que no habrá restricciones en lo que al consumo doméstico se refiere ni subida de la tarifa, al tiempo que ha anunciado que prohibirá y penalizará determinados usos del agua potable.

Actualmente, los embalses de Emasesa están al 42 % de su capacidad, lo que equivale a 269,44 hectómetros cúbicos (en 2018 eran 641) y el Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía de Emasesa establece que el umbral de alerta se encuentra en los 268 hectómetros cúbicos.

La activación del estado de alerta por sequía -se encontraba en prealerta desde marzo pasado- se formalizará a través de un bando municipal a partir del próximo 3 de octubre, cuando, a tenor de las predicciones meteorológicas, se prevé que las reservas de agua en los embalses estén por debajo del umbral de los 268 hm3.

Por ello, la Junta General Extraordinaria de Emasesa, con presencia de los alcaldes de las doce localidades abastecidas por la empresa metropolitana y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha informado este miércoles de la hoja de ruta a seguir durante el estado de alerta por sequía, ha señalado el ayuntamiento en un comunicado.