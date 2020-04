«En el extranjero somos iguales, aquí creen que han descubierto la cura del coronavirus»

“Aunque me veo en poco tiempo en Los ángeles o Miami, estuve en Los ángeles trabajando en varios programas de televisión y me encantó el trato, lo bien recibido que fui y sobre todo el trato de mis compañeros, gente muy talentosa y muy famosa a nivel internacional. Allí somos todos iguales, nadie es más que nadie ni nadie se cree nada, por eso me siento tan bien fuera, porque en España muchos se creen que han descubierto la cura del coronavirus o algo así, y en esta vida nadie es más que nadie, todos somos iguales y todos iremos al mismo agujero”.

Con esa premisa, ha cogido los aviones que necesitaba para trabajar, aunque también ha tenido desengaños: “Cuando volví de México a España ya me di por vencido. Tengo 29 años y tengo que poner los pies en la tierra, no puedo ganar un mes 20.000 euros y llevarme dos años sin volver a la televisión. Te pones a buscar trabajo y se te cierran muchas puertas porque tu cara es conocida, se me crean inseguridades, complejos y estoy expuesto para todo el mundo dando una imagen que no corresponde con el que yo soy realmente, no me compensa por mucho que sea mi sueño”.

Así, después “de luchar y luchar y querer trabajar en la televisión porque me encanta y lo afirmo”, ahora tiene otra vida, pero sentencia: “Todo el que está ahí es porque le gusta la tele, la fama, el dinero, el éxito, si no, no estarían ahí y se dedicarían a otra cosa. Parece que es pecado decir que te gusta trabajar en los medios y dedicarte a ello”.

“Pues después de dejar todo eso y dedicarme al sector de lujo como comercial, actualmente me siento feliz, tengo un trabajo de lunes a viernes, para mí es calidad de vida tener libre los fines de semana”, explica.