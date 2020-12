Esta Navidad, carta a los Reyes Magos para donar juguetes que no se usan

Esta Navidad no es como otra cualquiera. Es el tiempo para recapitular, hacer un balance de lo que ya pasó y de lo que aún está por venir. Las calles se iluminan, pero nuestras prioridades ya no son ir a ver las luces, sino seguir adelante. Pero hay algo que no ha cambiado: la solidaridad y la generosidad que nos embauca en esta festividad y que, este año, hemos experimentado todos los días desde marzo.

En este sentido, más de 50 asociaciones benéficas, fundaciones y ONGs de toda España han organizado la iniciativa «Carta a los Reyes Magos solidaria», que consiste en escribir una carta para donar juguetes que los más pequeños de la casa ya no usan; una forma para que «aprendan a ser solidarios». A cambio, Melchor, Gaspar y Baltasar le enviarán una carta de agradecimiento personalizada. La asociación benéfica más cercana irá a recoger los juguetes para que los Reyes Magos puedan recogerlos y así dárselos a los niños que están en una situación de vulnerabilidad. Y a los que no les suelen llegar regalos navideños.

En la carta a los Reyes Magos de esta iniciativa, cada niño o niña podrá poner los regalos que desea, pero también podrá escribir los juguetes que dona en el apartado: «Además este año quiero ser solidario para que ningún niño se quede sin regalos donando estos juguetes que yo ya no uso».

En la iniciativa recuerdan que es importante que los juguetes donados «tengan todas sus piezas, funcionen correctamente, tengan higiene y si se trata de juegos con piezas pequeñas, que se entreguen en cajas en la medida de lo posible».

Las asociaciones andaluzas que participan son Remar, Madre Coraje, ONG Asociación Granadina Nuevo Milenio, Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andújar, Fundación Cudeca, Piel de Mariposa, Una Sonrisa Una Ilusión (USUI), Fundación TAS (Trabajo, Asistencia y Superación de barreras), Asociación de Hermanamientos y Ayuda Sin Fronteras.