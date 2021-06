Estos son los servicios mínimos para la huelga de Tussam

En ese sentido, ASC y CSIF esgrimen que la convocatoria de huelga deriva del acuerdo "unánime" adoptado en el seno de la reciente asamblea general de trabajadores, en la que habrían participado entre "460 y 480" miembros de la plantilla, conformada por unos 1.500 empleados, mientras CCOO avisa de que en dicha asamblea habrían participado sólo unas "200" personas, tratándose además de una asamblea de carácter exclusivamente "informativo", celebrada precisamente después de que todos los sindicatos de la empresa acordasen esperar al 15 de junio y plantear entonces nuevas movilizaciones si no avanzasen las negociaciones con la dirección.

En cuanto al referéndum acordado previo a la jornada de la convocatoria de huelga, el secretario de CSIF en Tussam, Joaquín Martínez, ha precisado a Europa Press que no se celebrará como tal y se limitará a una votación digital, extremo del que ha culpado a las secciones sindicales de CGT, CCOO y SITT por "no colaborar" en la organización de dicha consulta y a la dirección de la misma por "torpedearla" al no habilitar "tiempos" de votación para la plantilla ni ofrecer un lugar adecuado para las votaciones presenciales. "Vamos directamente a la huelga", ha aseverado el responsable de CSIF.

La citada asamblea de trabajadores, recordémoslo, se celebraba después de que las secciones sindicales suspendiesen las nuevas movilizaciones previstas dada la "convocatoria de la empresa para acelerar la negociación del convenio colectivo", toda vez que los sindicatos vienen lamentando el "incumplimiento de los acuerdos adquiridos" por el Ayuntamiento, socio único de Tussam, en febrero de 2020, poco antes de la irrupción de la pandemia y del primer estado de alarma para combatirla, situación que ha marcado el devenir de la empresa.