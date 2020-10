Extinguido un aparatoso incendio en unas naves junto a la A-92

#Bomberos extingue un incendio originado a las 13:10 horas, en unas naves que almacenaban mobiliario y materiales dentro de una finca.

C/ El Garrobo - C/ Castilleja del Campo #Sevilla

No hay personas afectadas

Intervino Policía Local.#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/KXm5V6zdY9