«Filomena se traducirá en una factura eléctrica más elevada de lo normal en Sevilla»

“Las viviendas del sur siempre han tenido unas características vinculadas al día a día, a la vida en el patio o en la calle. Esto con el tiempo ha cambiado: hemos pasado de viviendas tradicionales adaptadas a las necesidades del entorno a viviendas en cuya construcción el criterio de confortabilidad no se tiene en cuenta. Las viviendas en el sur, en este momento y debido a que gran parte del año tenemos una climatología amable, no están adaptadas al frío intenso. En otras palabras: no se ha invertido en ese confort”. Quién afirma esto es José Carlos Claro, aparejador y profesor asociado de la asignatura Construcción Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación.

El profesor Claro está al frente de Rehabilitaverde, un importante evento organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y Emvisesa que tendrá lugar el próximo mes de abril y que acercará a Sevilla las novedades, soluciones técnicas y ayudas relacionadas con la rehabilitación soste

nible.

Con respecto a la ola de frío que ha asolado España en los últimos días, José Carlos Claro afirma que “con los cambios que venimos sufriendo en climatología, cada vez es más palpable la falta de adaptación de nuestro parque de viviendas. Hasta hace poco era sencillo y relativamente barato combatirlo con equipos de climatización. La subida permanente de combustibles y energía hace que esto no sea un camino viable para muchas familias. Cada vez es más palpable la “pobreza energética” sobre todo en viviendas construidas en los años 70, 80 y 90”. Claro recomienda que lo más adecuado y efectivo son los “modelo frigorífico” y “modelo invernadero”. El primero de ellos se basa en generar calor en el interior y evitar que esa energía se vaya, similar a lo que hace el frigorífico con el frío: las paredes y ventanas deben estar aisladas evitando de esta manera que la energía se pierda a través de estos elementos, instalando aislamientos en cámaras de aire y dobles ventanas, ambas buenas soluciones, así como la hermeticidad del cierre. De otro lado, el modelo invernadero trata de captar a través de los vidrios de las ventanas los rayos del sol, para lo que es necesario que la vivienda esté correctamente orientada.