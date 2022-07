Fotografía y avistamiento OVNI en Sevilla la pasada noche

Así nuestra testigo se ponía en contacto, vía correo electrónico, conmigo y me narraba: “Buenos días. Anoche vi una luz muy intensa en el cielo, dirección noreste, sobre la 1 de la madrugada. Me llamó la atención porque no se veía ninguna otra estrella, y como ve, es suficientemente intensa como para captarla con la cámara del móvil. Mi hermano, Juan, investigador a ratos de fenómenos extraños, me ha dado su contacto, por si fuera de su interés”.



A esta primera información me decía: “Le adjunto la fotografía del cielo de Sevilla anoche desde mi terraza” que constituye el documento gráfico que ilustra este artículo. En función de dicho interés y la información facilitada me indicaba: “Si tuviera alguna información, agradecería me la remitiera. Cualquier dato que necesite estoy a su disposición”.

Posteriormente la testigo indicó: “le doy algunos detalles: La luz estaba fija, no parpadeaba ni se movía. Estuve media hora observándolo, y no se movió. La foto se la tome 15 minutos después de verla, y luego otros 15 tomando referencia de los barrotes y seguía en el mismo sitio. Luego me fui y no sé qué pasó, pero ya me tenía que acostar”.

Consultado este avistamiento con el Control de Vuelo de Sevilla o el Observatorio indicaban que no tenían detectado nada la fecha indicada con las características descritas. Además de no tener una correspondencia con cometas o globos chinos ni otro artefacto similar, tampoco –obviamente- se trata de una estrella o la Luna... Por definición, hasta encontrar respuesta: OVNI, objeto Volador No Identificado.