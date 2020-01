Fraude en el Alcázar: más de 780 entradas revendidas

El Real Alcázar de Sevilla ha advertido de que se ha producido una "pérdida de confianza" en la empresa adjudicataria del sistema de venta 'on line' y le ha ordenado que no ponga en marcha iniciativa alguna relacionada con este inmueble Patrimonio de la Humanidad al margen del contrato, que de momento no tiene base para ser rescindido.

Éstas son algunas de las primeras conclusiones que se enmarcan en el expediente abierto por el Real Alcázar tras detectarse que una empresa relacionada con ella había vendido presuntamente entradas en un portal asociado a precios más caros, tal como han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que aclaran que se está a la espera de las diligencias policiales al respecto.

Entre esas conclusiones, se mantiene la orden a la empresa de cese de esta actividad y respecto a que "en ningún caso" se ponga en marcha por parte de esta compañía iniciativa alguna de venta de entradas "más allá de la prestación del servicio contratado con el Alcázar".

Así, se advierte de la "pérdida de confianza" y se concluye con un informe técnico que "de momento no hay base para la rescisión del contrato".

En este sentido, no se detectan indicios de que se usaran datos del portal del Alcázar, se bloquearan entradas para esa venta en exclusiva, hubiera suministro indebido de información o existiera una merma de los ingresos para el Alcázar.