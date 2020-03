Irene Montero reclama una «alianza feminista»

Este jueves 5 de marzo el Fórum de Política Feminista de Sevilla ha organizado el acto “La alianza feminista” con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, como invitada estrella. Pese a que el Rectorado de la Universidad de Sevilla estaba repleto de personas que querían asistir al acto, muchas de ellas no pudieron acceder por la falta de espacio. El acto ha iniciado con una multitud de aplausos hacia la ministra y la intervención de la directora de la Unidad para la Igualdad de la US, Rosa Casado, dando paso posteriormente a Montero.

La Ministra de Igualdad ha dado un discurso sobre el movimiento feminista y la importancia de “la alianza feminista” para conseguir las transformaciones sociales que son necesarias para el país. También ha repetido en varias ocasiones durante el acto que “solas no podemos, y solo en común vamos a poder hacer las cosas importantes”. Hace una alusión constante al sentimiento de unión, que ha provocado una multitud de aplausos entre los espectadores allí presentes.

El feminismo y la lucha contra el cambio climático son dos de los movimientos de “mayor potencia transformadora” a nivel mundial, según Montero. Además, ha invitado a hacer una reflexión colectiva sobre los trabajos invisibles de las mujeres, la precariedad laboral, las libertades individuales, la explotación reproductiva y la supervivencia de las mujeres que sufren violencias machistas.

En el Paraninfo de la US, la ministra ha hecho referencia a los partidos de “extrema derecha” y ha declarado que “ellos no habrían elegido a las mujeres como ataque si no fuese porque el feminismo no plantea mejoras para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. Una sociedad feminista es mejor también para los hombres”. “La extrema derecha necesita de la desigualdad para sobrevivir y seguir viviendo, y nosotras proponemos sociedades más igualitarias”. Asimismo, los ha denominado como “machistas y misóginos”.

“Si hay gobiernos que no luchan contra las violencias machistas son de alguna manera responsables, por eso tenemos la responsabilidad”.

El mayor reto con el que se encuentra el feminismo hoy en día es cómo erradicar esas violencias machistas. La educación es una de las claves fundamentales y, sobre todo, la coeducación, así lo ha reflejado Irene Montero. “No solo basta con modificar el código penal, también debe haber prevención y coeducación”.

La lucha contra la explotación sexual y la prostitución solo se podrá combatir con una representación de las voces de todas las víctimas, y potenciando la concienciación en la sociedad. Montero ha asegurado que el Gobierno defenderá un principio “abolicionista” en este sentido.

“Las condiciones de las mujeres que gestan no son escuchadas en la sociedad y no son representadas”, según Montero. “La precariedad y la pobreza tiene rostro de mujer”.

Finalmente, ha querido hablar sobre las políticas de ideología de derechas diciendo que “todas las mujeres por el hecho de serlo han sufrido las consecuencias del machismo, pero no por el hecho de ser mujer hacen políticas feministas”.

“Los derechos no caen del cielo y tampoco se quedan ahí para siempre, se conquistan peleando, generando complicidad con las instituciones, pero también si lo descuidamos nos lo pueden arrebatar”.

Hace años nunca se pensaba que el feminismo llegase a ser un debate público con tanta importancia y con tanta capacidad de transformación como lo es hoy en día. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, un día conseguiremos que la igualdad real entre hombres y mujeres exista.