La Feria de 2023 seguirá teniendo dos fines de semana

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha insistido este viernes en que "no podemos estar planteando cambios todos los años según el calendario" y su repercusión en la afluencia de público en la Feria de Abril, y se ha mostrado partidario de dejar que el modelo actual, con dos fines de semana, se "consolide". A su juicio, el citado modelo se ha mostrado de "éxito", por lo que "conviene no tocarlo".

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Muñoz ha vuelto a defender el tamaño y el número de casetas que hay actualmente en el Real de Los Remedios. El primer edil ha descartado abrir ese debate porque el tamaño de la Feria es "manejable e idóneo", aunque ha reconocido que es "consciente" de las listas de espera para conseguir una caseta. "No estoy en plan numantino. Estoy dispuesto a escuchar", ha manifestado, aunque ha abundado en que una ampliación en estos momentos "desnaturalizaría" la fiesta.

Muñoz ha señalado que con los dos fines de semana "siempre hay público en el Real" y ha recordado también que "la fijación de un festivo local" se hace "pensando en términos sevillanos". "En la Feria hay que pensar en clave local, no solo en el turismo. Los sevillanos lo agradecen", ha apostillado. Sobre las aglomeraciones que se han vivido, sobre todo en la noche del pasado domingo, el primer edil ha puntualizado que este año han concurrido "dos circunstancias especiales", como son la recuperación de la fiesta tras dos años en blanco por la pandemia y el puente de Madrid con motivo del 1 de mayo y la fiesta de la comunidad.

"El año que viene, por fechas, no será igual. Las conclusiones de este año no sirven para el que viene", ha señalado Muñoz, para el que este modelo de dos fines de semana se ha mostrado como "un modelo de éxito que conviene no tocar". "No conviene abrir este debate", ha apuntado, al tiempo que ha adelantado que las previsiones del impacto económico de la Feria podrían superar los 900 millones de euros.