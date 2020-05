La inexistencia de guantes de nitrilo en España es ya una realidad

En pleno confinamiento, el guante de nitrilo es uno de los bienes más preciados para los sanitarios, especialmente. El stock de este producto en España es, hoy por hoy, inexistente para su comercialización. Así de tajante lo ha asegurado una empresa sanitaria importadora de Sevilla a El Correo de Andalucía. “En nuestro país ya no quedan guantes. Se agotaron todos la pasada semana”, ha confirmado su propietario, cuyo nombre ni el de su sociedad ha querido desvelar.

El problema de esta carencia atiende principalmente a dos razones. Por un lado, a que en España no hay ninguna fábrica destinada a la producción de este producto. Todos son de importación. Las empresas importadoras de guantes de nitrilo más fuertes a nivel nacional, Semper y Graslim, son las primeras que se encuentran a la espera de recibir existencias. Estas se encuentran en camino en contenedores que provienen desde China (es el país importador principal junto a Malasia) y no llegarán a España hasta dentro de diez, quince días aproximadamente, por lo que no podrán suministrase hasta entonces. Además, las escasas existencias de este producto que han ido entrando previamente en nuestro país, han sido intervenidas por el gobierno español, tal como sucediera con las mascarillas.

Por otro lado, el precio de este producto se ha disparado de forma muy considerable. “En los últimos quince días, el coste de las cajas de cien guantes de nitrilo ha aumentado entre un 400 y un 500%. De un importe inferior a los tres euros, se ha incrementado hasta los 12 y 19 euros”, revelan.

Según han informado a este periódico, los sectores más afectados por este problema son los distintos tipos de clínicas sanitarias y las empresas de fabricación de pan de nuestro país, que “no disponen de un material esencial para el ejercicio de sus labores”. Por su parte, distintas farmacias de Sevilla han corroborado la carencia de este producto, temiendo incluso que “esta situación no se regule hasta agosto”.